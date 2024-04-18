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2024 Skytrax全球最佳機場評比 桃園機場獲全球第66名

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
Skytrax公布2024年最佳百大機場評選結果，桃園國際機場在年旅客3,000萬至4,000萬區間最佳機場獲得全球第9名。記者黃仲明／攝影
Skytrax公布2024年最佳百大機場評選結果，桃園國際機場在年旅客3,000萬至4,000萬區間最佳機場獲得全球第9名。記者黃仲明／攝影

英國非營利獨立調查機構Skytrax昨（17日）晚間公布2024年最佳百大機場評選結果，桃園國際機場排名全球第66名，較去年（2023）進步16名；同時在年旅客3，000萬至4，000萬區間最佳機場獲得全球第9名。另在最佳證照查驗獲全球第5、最佳安全檢查第9名、最佳行李遞送第8名，以及最乾淨機場全球第9名等，5項評比均進入全球前10名。

機場公司統計2023年度客運量達3，535萬人次，恢復至疫情前73%。解封後桃園機場旅運量復甦顯著，旅客出入境通關、轉機休憩、餐飲購物及聯外交通等各面需求也隨之提升，機場公司與警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、關務署臺北關等CIQS單位，致力打造旅客高效率、智慧化以及親切的通關服務；同時也升級行李輸送及分揀系統設備，在航空公司及地勤單位的密切配合下，提供舒適的旅運服務，因此獲得多項評比肯定。

機場公司董事長楊偉甫表示，感謝服務大聯盟夥伴的付出、旅客的鼓勵與指教，今年評比進步但不以此自滿，持續努力檢討與改善，也向國際標竿機場學習，致力提升旅客服務爭取國內外旅客肯定，未來桃園機場也將與時俱進不斷創新，從服務、營運及建設等全方面提升機場體驗。

機場公司指出，Skytrax百大最佳機場評比範圍涵蓋全球500多個機場，根據來自100多個國家的旅客填寫超過1300萬份調查問卷，評估在一系列機場服務和關鍵績效指標方面的體驗，包括登機手續、抵達、轉機、購物、安檢和出入境至登機等，該評比為機場和航空公司服務品質的指標之一。

機場公司補充，本次Skytrax全球最佳機場評選，桃園機場整體成績雖較去年進步，仍有許多待提升的空間，服務沒有最好只有更好，桃園機場會持續傾聽旅客心聲，朝提升旅運量能的大方向、關注旅客體驗的小細節，以Skytrax評比為鏡，旅客心聲為鑑，提升旅行體驗。

Skytrax公布2024年最佳百大機場評選結果，桃園國際機場排名全球第66名，證照查驗、安檢、行李遞送、乾淨機場躋身全球前10名。圖／機場公司提供
Skytrax公布2024年最佳百大機場評選結果，桃園國際機場排名全球第66名，證照查驗、安檢、行李遞送、乾淨機場躋身全球前10名。圖／機場公司提供
桃園機場向國際標竿機場學習，從服務、營運及建設等全方面提升機場體驗，2024年Skytrax評比獲最佳行李遞送第8名。圖／機場公司提供
桃園機場向國際標竿機場學習，從服務、營運及建設等全方面提升機場體驗，2024年Skytrax評比獲最佳行李遞送第8名。圖／機場公司提供
桃園機場獲Skytrax2024年最佳安全檢查第9名，將持續努力追求卓越，提升服務品質爭取旅客認同。圖／機場公司提供
桃園機場獲Skytrax2024年最佳安全檢查第9名，將持續努力追求卓越，提升服務品質爭取旅客認同。圖／機場公司提供
機場公司偕同警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、關務署臺北關等CIQS單位，致力打造旅客高效率、智慧化以及親切的通關服務，其中最佳證照查驗獲全球第5。圖／機場公司提供
機場公司偕同警政署航空警察局、移民署國境事務大隊、關務署臺北關等CIQS單位，致力打造旅客高效率、智慧化以及親切的通關服務，其中最佳證照查驗獲全球第5。圖／機場公司提供

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