大林慈濟醫院完成562名LDCT篩檢 12人確診肺癌

大林慈濟醫院與周邊30家基層診所組成照護團隊，為肺癌高風險族群提供免費的低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢服務。截至去年底已完成562名LDCT篩檢，其中12人確診肺癌。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，為了協助社區民眾提早偵測肺癌風險，與周邊30家基層診所及衛生所組成共照團隊，建立了6個醫療群，提供快速通道給轉診個案。

大林慈濟醫院說，自民國111年7月1日起國民健康署開始為肺癌高風險族群提供免費的低劑量電腦斷層篩檢服務，截至112年底，大林慈濟醫院已完成562名LDCT篩檢，並有12人確診為肺癌。

大林慈濟醫院副院長林名男表示，衛生福利部統計，肺癌多年來蟬連國人10大癌症死因中之首，希望更多高風險族群及有吸菸習慣的民眾能夠主動受檢，提早發現、早期治療。

大林慈濟醫院社區醫療部指出，符合篩檢條件的民眾包括具有肺癌家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，以及年齡介於50至74歲、吸菸史達1年30包以上，且有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸者，均可享有每2年1次的免費LDCT篩檢。