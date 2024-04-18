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桃園一陣大雨！石門水庫集水區小降雨 水位回升了
中央氣象署今天早上發布北北基桃竹宜7縣市「大雨特報」，桃園市平地一早下大雨，雨勢嘩拉聲響大，不少民眾認為「這波大雨可緩減石門水庫了吧」！許多網友在臉書群組說，「拜託大雨下在水庫集水區」，立即有復興區網友回應「復興區沒下雨」，網友一陣無語「水都沒下對地方」！復興區長蘇佐璽說，復興山區一早下雨一下，但雨勢不大。
水利署北區水資源分署表示，今天清早桃園平地降雨量大，石門水庫集水區也有降雨，目前降雨量8.3毫米，水位上升8公分，蓄水量一口氣回升到5013萬噸、增加20多萬噸蓄水，該分署一早通知農水署桃園、石門管理處「今天停止農業用水供灌」。
石門水庫至今天上午9時，水位略升至219.39公尺、蓄水量回升至5013.26萬噸、蓄水率微增至24.42％，難得水情未繼續下探。北區水資分署表示，集水區降雨8.3毫米，水庫入流量約40萬噸，集水區仍有雨勢，明天預估有類似雨勢，將對水情有所助益，今天停止農業供水，有助水庫出水量減緩，希望今、明兩天帶來雨量，水位回升，有利供水穩。
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