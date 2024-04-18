桃園一陣大雨！石門水庫集水區小降雨 水位回升了

作家小野將入閣，被電影界認為是「真正懂電影的文化部長」。但不僅文策院，連國家電影中心高層多是酬庸安排。他說要把台灣作品帶出去，恐得衝破民進黨官僚文化。 除了影視發展，小野還得先面對已在眼前的建國啤酒廠文資保存與公共藝術案兩大文化事件。

2024-04-18 08:00