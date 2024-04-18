興達電廠火力全開 藍委：電力供應真沒問題？

花蓮強震造成數部發電機組故障，十五日大潭等發電機組跳機，夜尖峰備轉容量一度轉為警戒的橘燈。國民黨立委王育敏昨表示，台電為求供電穩定甚至要求興達電廠火力全開，導致高雄空汙加劇，政府稱台灣不缺電卻不告知國人電力調度困難，電力供應真的沒有問題嗎？

立法院衛環委員會昨邀環境部等單位專案報告並備質詢，多位立委提出臨時提案指台電為求穩定供電，十五日開啟興達電廠第三、四號燃煤備用機組，發電量各高達五○○百萬瓦（ＭＷ）以上，影響空氣品質。環境部表示會在三周內提出空汙檢討報告。

王育敏表示，電力問題全是錯誤能源配比導致，能源政策不調整，換十個經濟部長也一樣。

「你的任性不是台灣電力的韌性，是台灣電力韌性最大的傷害。」國民黨主席朱立倫批評，民進黨如果不能徹底反省，繼續堅持用意識形態來操控台灣能源，組什麼內閣都沒有用。

根據台電初步報告，十六日桃園停電四件，兩件電纜故障、兩件因外物碰觸致架空高壓斷線導致。台電副總經理蔡志孟表示，電力設備均安排定期檢修，並強化設備韌性，十年前全國停電次數一年兩萬一千多次，去年已降至六千一百多次，台電其實有努力減少停電次數，對於桃園無預警停電一事「我們也表示歉意」。