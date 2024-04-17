旅美鋼琴大師劉孟捷北榮義演 天籟琴音感謝陳威明與團隊

今天晚上台北榮總介壽堂九百多個位子座無虛席，北榮醫護人員與家人、住在附近的鄰居們，結束一天的工作，前來赴一場天籟盛宴，聆聽旅美鋼琴家劉孟捷的演出。劉孟捷的琴音晶瑩剔透、悠揚精湛，更傳達出對北榮院長陳威明與醫護人員的深刻感謝。

劉孟捷今天現場演出五個曲目加上安可曲，演出結束後，他說出義演起源於陳威明為他動的一場手術。原來他因為罹患罕病造成血管炎，年輕時一度癱瘓，當時接受化療而影響骨骼，有一側髖關節如今已幾乎不能作用，影響行動，但因為血管狀況不好，手術風險極高，沒有醫師「敢」為他動這個動手術。

所幸找到了陳威明，「這刀不好開，只有北榮做得到。」劉孟捷說。陳威明為了手術謹慎評估，做足準備，在他主刀的同時，心臟外科醫師與葉克膜團體也在現場待命，顯示手術風險極高。手術順利成功，劉孟捷非常感激，他說這是在美國手術不可能獲得的待遇。

今晚面對滿場的北榮醫護，劉孟捷自謙：「我只是小小的音樂家，盡自己的心力，感謝北榮如此優秀的團隊。」演奏讓現場醫護人員如痴如醉，劉孟捷的感謝更讓大家感動不已，許多人眼眶含淚。

陳威明在演奏開始前也謝謝全體北榮醫護人員，表示新冠疫情這三年，北榮醫護不只堅守崗位照顧病患，從京元電子、台北市三大市場到自由廣場車來速核酸檢測及給藥，都靠北榮醫護穿著厚重的防護衣出動，他感到驕傲也致上感謝。

劉孟捷今晚的義演，也是台北榮總介壽堂自1974年啟用至今，50年來最高等級的鋼琴演奏會。演奏使用的鋼琴是「貝森朵夫鋼琴」，定價高達560萬元，由媒體人陳文茜贊助租借費用。台北榮總從數月前就開始準備，昨天下午鋼琴運到台北榮總並完成調音，大家對大師到來熱烈期待。

今天演奏曲目包括「蕭邦：《軍隊》波蘭舞曲，作品40之1」、「貝多芬：《月光》奏鳴曲，作品27之2」、「德布西：月光」、「德布西：黑娃娃的步態舞」以及「李斯特：但丁奏鳴曲」。五首曲目演奏結束，全場欲罷不能，掌聲不斷，齊聲大喊「Encore」。在大家期盼下，劉孟捷以李斯特的愛之夢作為安可曲。

今天的演出，陳威明與北榮副院長李偉強、林永煬和曾立民、王署君及相關主管、國衛院長司達惠康、陽明交大社區健康照護研究所教授許樹珍皆前來參與。演奏結束後，現場醫護人員搶著與劉孟捷和前來聆聽的雲門創辦人林懷民一起合照，北榮的安寧治療犬「歐巴」也成為全場焦點，現場氣氛熱烈感人。