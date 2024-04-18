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環境部明年預告草案 市場、早餐店列下一波限塑
環境部二○○二年起實施限塑政策，但塑膠袋限用情況不如預期，尤其是早餐店、傳統市場等仍大量使用，且尚未納入限用範圍。環境部表示，目前正在討論規畫規範對象及期程，預估明年預告擴大限用塑膠袋的草案。
環境部二○○二年實施限塑政策，規畫二○二五以價制量全面限用、二○三○全面禁用。環境部長薛富盛昨赴立法院衛環委員會報告限塑政策執行成效，多名立委關注塑膠袋限用實施情況。
民進黨立委林淑芬指出，目前只有連鎖超商等十四個納管對象，環境部應更進一步推動，包含檢討擴大限用對象、已限用範圍應逐步改為禁用。
國民黨立委邱鎮軍則提醒，公有市場為減塑重點，但推動過程中不應造成民眾及業者太大反彈。
薛富盛表示，目前已在討論（擴大限用），規畫未來須開發票的地方都納入限用對象，早餐店傳統市場等列在下一波。
循環署長賴瑩瑩補充說，全國塑膠公約將於下周及年底舉辦最後二次研商會議，環境部目前也在討論擴大購物用塑膠袋對象及分階段期程的草案，預估明年預告草案。
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