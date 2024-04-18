健康你我他／改變生活習慣紓壓 年近70仍有煩惱絲

三十歲那年，從他縣市小校進入台北市明星高中任教。第二年，兩位舊學校的學生來看我，驚訝冒出一句：「老師，你怎麼冒出那麼多白頭髮！」不過我並不以為意。

到了四十歲「不知明鏡裡，何處得秋霜」時，為意也無濟於事。倒是洗髮時，往往可以在浴盆排水孔抓到一撮頭髮，讓人有些憂心，希望不要演變成童山濯濯才好。

李白的「白髮三千丈」是因憂愁所致，醫師認為我那麼早變白和掉髮，應是跟在明星學校教學上的壓力有關。因為過度壓力和焦慮會導致荷爾蒙失調，影響頭髮生長，嚴重就會導致掉髮和禿頭。他建議我找出適當解壓方法，如運動、深呼吸和充足的睡眠等來管理壓力。

從此，不喜歡運動的我，就藉由近郊山徑的健行，同時在茂密的樹林中嘗試深呼吸的運動，來達到放鬆身心的目的。之前會為了備課或追劇而晚睡。從那時候開始，我改變生活習慣，在晚上10點準時上床，讓充足的睡眠幫助緩解壓力。

此外，頭髮的健康需要充足的營養，因此均衡飲食至關重要，包括攝取足夠的蛋白質、維生素和礦物質，特別是維生素A、C、E、B群、鋅、鐵等。

退休後已無教學壓力，當然秋霜也依舊。但將近七十，雖髮際線後退，髮量漸疏，但還有煩惱絲可煩惱，也夠讓人謝天了。