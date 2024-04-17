車主免付！機車定檢費漲至100元 空汙基金支應不傷荷包

考量近年人力、物價成本調漲，環境部宣布4月起機車排氣定檢費用從80元調升至100元，今天修法發布定檢站管理辦法，並強調此費用是由環境部空汙基金全額支付，不會影響民眾荷包。

環境部今天修正發布「機車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法」（簡稱定檢站管理辦法），將機車排氣定檢費用調整為100元，強調機車檢驗費用是由環境部以空汙基金全額支付，車主完全不用支付任何費用。

大氣司說明，本次定檢站管理辦法修正重點為，偏遠地區申請機車排氣檢驗站不受營業面積35平方公尺以上限制；強化機車排氣檢驗站、人員管理。

大氣司指出，排氣驗站及檢驗人員以違規或不正方式檢驗排氣，檢驗站認可證撤銷或廢止，負責人3年內不得重行申請為機車排氣檢驗站負責人，檢驗人員註銷登錄後1年內不得從事排氣檢驗業務。

若機車排氣檢測站的排氣分析儀，經主管機關或其委託單位查核結果不合格，或是日常氣體比對結果每季不合格率達10％，納入違規計次。

環境部呼籲，機車排氣檢驗制度的落實，讓車主知道使用的車輛汙染狀況，督促車主落實保養維護，避免廢氣排放汙染環境，且確實將車輛劣化進行修復，進而維護空氣品質。