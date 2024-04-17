快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車主免付！機車定檢費漲至100元 空汙基金支應不傷荷包

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部宣布4月起機車排氣定檢費用漲至100元，今天修法發布定檢站管理辦法，強調此費用是由空汙基金全額支付，不會影響民眾荷包。圖為機車排氣定檢示意圖。聯合報系資料照
環境部宣布4月起機車排氣定檢費用漲至100元，今天修法發布定檢站管理辦法，強調此費用是由空汙基金全額支付，不會影響民眾荷包。圖為機車排氣定檢示意圖。聯合報系資料照

考量近年人力、物價成本調漲，環境部宣布4月起機車排氣定檢費用從80元調升至100元，今天修法發布定檢站管理辦法，並強調此費用是由環境部空汙基金全額支付，不會影響民眾荷包。

環境部今天修正發布「機車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法」（簡稱定檢站管理辦法），將機車排氣定檢費用調整為100元，強調機車檢驗費用是由環境部以空汙基金全額支付，車主完全不用支付任何費用。

大氣司說明，本次定檢站管理辦法修正重點為，偏遠地區申請機車排氣檢驗站不受營業面積35平方公尺以上限制；強化機車排氣檢驗站、人員管理。

大氣司指出，排氣驗站及檢驗人員以違規或不正方式檢驗排氣，檢驗站認可證撤銷或廢止，負責人3年內不得重行申請為機車排氣檢驗站負責人，檢驗人員註銷登錄後1年內不得從事排氣檢驗業務。

若機車排氣檢測站的排氣分析儀，經主管機關或其委託單位查核結果不合格，或是日常氣體比對結果每季不合格率達10％，納入違規計次。

環境部呼籲，機車排氣檢驗制度的落實，讓車主知道使用的車輛汙染狀況，督促車主落實保養維護，避免廢氣排放汙染環境，且確實將車輛劣化進行修復，進而維護空氣品質。

環境部 車主

延伸閱讀

藍委批興達「火力全開」空汙更甚 環部3周交空汙檢討

影／板橋工廠起火燒681坪！空汙影響4區 消防持續殘火處理

新竹縣市整合平台談合作 共商新竹輕軌、加強空汙通報

放屁次數太多該擔心嗎？吃什麼食物會一直放屁？醫建議少吃「這些」

相關新聞

車主免付！機車定檢費漲至100元 空汙基金支應不傷荷包

考量近年人力、物價成本調漲，環境部宣布4月起機車排氣定檢費用從80元調升至100元，今天修法發布定檢站管理辦法，並強調此...

中部水情緊張！河床乾涸 霧社水庫蓄水量不到20%

今年春天降雨不多，南投霧社水庫剩下19.6%，有效蓄水量563.87萬立方公尺，河床已露出乾涸現象，水量也在持續下探當中...

花蓮近海規模5.2地震 氣象署：屬0403餘震

花蓮近海今天下午發生規模5.2地震，氣象署表示，此為花蓮0403地震餘震，由於震央附近仍在構造應力調整，因此仍有滿大的機...

「史上最好玩綠色博覽會」10餘項全新遊樂設施 策展人：不會娛樂化

宜蘭綠色博覽會開幕2周，今年最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」；...

傍晚花蓮規模5.2地震 氣象署：高機率有規模4以上餘震

今天傍晚5點17分花蓮近海發生芮氏規模5.2淺層地震，最大震度4級，震央位於花蓮縣近海。中央氣象署表示，因震央附近仍在進...

過多的洗衣精會有殘留物！專家提出洗衣物常見「五大錯誤」：恐越來越髒

洗衣服是一項不斷循環且繁瑣的日常家務，一名洗衣專家指出，民眾在家清洗衣物時，最常犯的五大錯誤，恐怕只會越洗越髒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。