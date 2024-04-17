強化社工職安 衛福部打造5大功能APP可預警風險

社工的工作龐雜，為強化工作環境安全，衛福部打造智慧決策行動平台APP，今天展示科技帶來的便利性，整合語音轉文字等5大功能，並可預警風險，讓社工預先做好準備、精進處遇技巧。

社工的工作範圍包山包海，從剛出生到壽終正寢的歷程，背後都有社工身影，因為走在社會福利服務第一線，是社會安全網最重要基礎，社工衝鋒陷陣同時，往往難以兼顧自身安危。

衛福部從民國103年就開始持續監控相關數據，各縣市社工受到安全危害案件統計項目主要分成口頭辱罵、遭受威脅、肢體暴力及其他4大類，109年到111年這3年數字較為接近，都落在2成左右，到了112年大幅下降，社工人數6281人中，533人曾遭受職場安全危害，約占8.5%。

為強化社工人員工作環境安全，衛福部社會救助及社工司針對社工的工作型態與場域需求開發相關功能，斥資新台幣6000到7000萬元，打造「社會工作人員智慧決策行動平臺」APP於4月啟用，今天正式亮相。

衛福部次長李麗芬致詞指出，這個平台整合5大功能，首先是智慧化地圖，方便社工人員規劃訪視路徑，且具備共編功能，可與其他夥伴分享以避開風險路段等，還可查詢當地社福資源。

第2個功能則是應用模擬實境技術（XR）研發教育訓練互動學習系統，社工可在虛擬實境中，體驗訪視案家情境，觀察環境中危險因子，訓練在不同情境下的敏感度與即時應變能力，精進專業知識及處遇技巧。

其他功能還包括可於手機上繪製家系圖、風險預警模型讓社工在訪視前了解風險並預先準備。李麗芬特別提到平台所具備的語音轉文字功能，考慮到社工場域專有名詞眾多，能減少個案記錄負擔，這部分預估年可節省12萬小時工作時數。

社工司長蘇昭如會後接受媒體聯合電訪說明，整體預算包括開發、擴增並優化平台功能，還有XR影片製作等，考量資安與普及性，APP現行僅開放iOS系統下載，優先對公部門約8000名社工推廣，至於替公部門社工採購平板的預算仍在爭取中。