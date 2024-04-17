快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菸防法上路周年...去年上市14款紙菸 百人行政院外抗議設「告別式靈堂」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹今天再次召集逾百名民眾，在行政院外陳情抗議，並設置「菸害防制法」的靈位，戲稱「執法不彰跟死了有什麼不一樣」。記者翁至成／攝影
CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹今天再次召集逾百名民眾，在行政院外陳情抗議，並設置「菸害防制法」的靈位，戲稱「執法不彰跟死了有什麼不一樣」。記者翁至成／攝影

菸害防制法去年3月底新上路，至今滿一周年，新法規定全面禁止電子煙，加熱菸需經過健康風險評估後上市，有民眾不滿加熱菸遲遲未通過評估，相較之下，去年卻上市14款新款紙菸，CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹今天再次召集逾百名民眾，在行政院外陳情抗議，並設置「菸害防制法」的靈位，戲稱「執法不彰跟死了有什麼不一樣」。

CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹說，新版菸防法上路，目標是要降低二手菸害，但危害國民健康最可怕的二手菸害卻視若無睹，二手菸害源頭就是燃燒紙菸，且紙菸不需健康風險評估就可以上市，新法上路紙菸仍肆無忌憚的上市，紙菸商賺得爽，葬送的卻是國民健康。

彭華幹率領逾百人抗議，在行政院外上演行動劇，模仿告別式替菸防法「送終」，民眾穿黑衣白褲響應，而公祭單位還刻意區分，包括「裝懂基金會」、「無良紙菸公司」、「加熱菸水貨商」、「海關查扣加熱菸受害協會」都是齜牙裂嘴笑著參加，因為拖了14年才修正的菸防法，不但沒有讓紙菸消失，反而可以不斷推出新品。

活動還呈現獻上祭品橋段，有民眾特地準備近一年內新上市的14款紙菸投入金爐，怒批部分民間團體價值觀錯亂，明明最毒的紙菸一年來上市這麼多款紙菸，政府卻不聞不問，質問難道是在幫紙菸做門神嗎？

彭華幹說，因為菸防法執法延宕，讓早就可以合法上市的加熱菸卡關，連帶讓應該要納入國庫的菸捐與菸稅，用於挹注長照、健保還有醫護人員加給的錢，全都流入水貨商的荷包。

轄區警方獲悉該活動，動員近名警力到場警戒，陳抗活動尾聲，行政院也派代表接受陳情書，過程順利，未有衝突情事。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

行政院派代表接受陳情書。記者翁至成／攝影
行政院派代表接受陳情書。記者翁至成／攝影
活動告別式會場立起醒目的輓聯，寫道「逼我只能抽紙菸，讓我很快當祖先」，CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹表示，危害國民健康最可怕的二手煙害，政府竟視若無睹。記者翁至成／攝影
活動告別式會場立起醒目的輓聯，寫道「逼我只能抽紙菸，讓我很快當祖先」，CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹表示，危害國民健康最可怕的二手煙害，政府竟視若無睹。記者翁至成／攝影

抽菸 菸稅 行政院 陳抗

延伸閱讀

花蓮強震重創觀光…王國材：3波振興方案需30億元 5、6月實施

準數位部長黃彥男 扮資安守門人

傳衛福部前部長陳時中接政務委員？本人四字回應

不斷更新／賴政府宣布新團隊 2024新內閣名單一覽

相關新聞

南高屏等5縣市防高溫 台東焚風大武飆38.2度

氣象署今天針對南高屏等5縣市發布高溫資訊，其中台東縣地區已有焚風發生，截至下午2時許，氣溫以台東縣大武鄉攝氏38.2度最...

避開炎夏維修尖峰 冷氣現在就開「檢查四要點是否正常」

天氣越來越熱，儘管還在四月，但有些地方都出現了超過30度以的高溫，讓人想趕快開空調降溫。不過，就算現在還想先忍一忍高溫，但在尖峰期到來之前，還是可以先開一下冷氣，確保機器功能完整。

大小尺寸差距更小！蘋果iPhone 16 Pro取消128GB還「加量不加價」更期待了

蘋果（Apple）今（2024）年將推出iPhone 16系列手機，在平價版iPhone 16和旗艦版iPhone 16 Pro仍會有所差異。外媒報導，除了鏡頭和iOS 18導入人工智慧功能外，還有儲存空間也總算有所變化了。

熱！台東有焚風今38.2度 氣象署針對5縣市發高溫資訊示警

熱。今台東有焚風，下午1時18分出現38.2度，中央氣象署下午針對台東、高雄、花蓮等5縣市發橙色高溫資訊，恐36度或38...

菸防法上路周年...去年上市14款紙菸 百人行政院外抗議設「告別式靈堂」

菸害防制法去年3月底新上路，至今滿一周年，新法規定全面禁止電子煙，加熱菸需經過健康風險評估後上市，有民眾不滿加熱菸遲遲未...

婦健檢發現罹胰臟癌 醫提醒：注意體脂防「隱性肥胖」

楊姓婦人愛抽菸、吃甜點及油炸食物，體態不胖也無特殊不適，健檢卻發現罹胰臟癌。醫師提醒，肥胖是許多疾病的風險因子，除了體態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。