菸防法上路周年...去年上市14款紙菸 百人行政院外抗議設「告別式靈堂」

菸害防制法去年3月底新上路，至今滿一周年，新法規定全面禁止電子煙，加熱菸需經過健康風險評估後上市，有民眾不滿加熱菸遲遲未通過評估，相較之下，去年卻上市14款新款紙菸，CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹今天再次召集逾百名民眾，在行政院外陳情抗議，並設置「菸害防制法」的靈位，戲稱「執法不彰跟死了有什麼不一樣」。

CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹說，新版菸防法上路，目標是要降低二手菸害，但危害國民健康最可怕的二手菸害卻視若無睹，二手菸害源頭就是燃燒紙菸，且紙菸不需健康風險評估就可以上市，新法上路紙菸仍肆無忌憚的上市，紙菸商賺得爽，葬送的卻是國民健康。

彭華幹率領逾百人抗議，在行政院外上演行動劇，模仿告別式替菸防法「送終」，民眾穿黑衣白褲響應，而公祭單位還刻意區分，包括「裝懂基金會」、「無良紙菸公司」、「加熱菸水貨商」、「海關查扣加熱菸受害協會」都是齜牙裂嘴笑著參加，因為拖了14年才修正的菸防法，不但沒有讓紙菸消失，反而可以不斷推出新品。

活動還呈現獻上祭品橋段，有民眾特地準備近一年內新上市的14款紙菸投入金爐，怒批部分民間團體價值觀錯亂，明明最毒的紙菸一年來上市這麼多款紙菸，政府卻不聞不問，質問難道是在幫紙菸做門神嗎？

彭華幹說，因為菸防法執法延宕，讓早就可以合法上市的加熱菸卡關，連帶讓應該要納入國庫的菸捐與菸稅，用於挹注長照、健保還有醫護人員加給的錢，全都流入水貨商的荷包。

轄區警方獲悉該活動，動員近名警力到場警戒，陳抗活動尾聲，行政院也派代表接受陳情書，過程順利，未有衝突情事。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康