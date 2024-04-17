擺脫迷思！醫指4大類症狀常用學名藥 食藥署：品質和原廠藥一樣好

有些人會有「原廠藥」品質較好的迷思，但在戰爭、疫情等情況影響，加上免疫負債與免疫竊盜，導致呼吸道疾病患者增加，原廠藥可能出現斷貨情形，衛福部食藥署強調，學名藥和原廠藥療效品質一樣好，也有醫師表示，自己開業18年，沒碰過患者抱怨要換成原廠藥的，且常見的退燒止痛、抗生素、化痰和咳嗽糖漿，都屬於學名藥。

食藥署長吳秀梅說，原廠藥」是藥廠經過長期研發與實驗、取得專利的新藥；「學名藥」則是於新藥專利期過後，證明品質、安全與療效與原廠藥相當的藥品，因此具有相同主成分、劑量及劑型，也就是俗稱的「三同」藥品，且須透過藥品生體相等性（BE）試驗來證明具有相同療效。

吳秀梅說，截至今年3月底，我國製劑藥品許可證共2萬596張，其中有1萬7329張為學名藥，占84.14%、新藥2681張，占13.02%，其餘為生物製劑和罕藥，近年受國際疫情、戰爭等因素影響，導致國際藥品供應不穩定，發展學名藥可強化藥品供應的韌性，尤其國產學名藥，生產供應的穩定性較高，較容易協助調整產線，確保藥品供應不間斷。

食藥署長吳秀梅說，截至今年3月底，我國製劑藥品許可證共2萬596張，其中有1萬7329張為學名藥，佔84.14%。圖／食藥署提供

中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰說，疫情與戰爭等因素，加上免疫負債與免疫竊盜，導致呼吸道感染人數增加，部分原廠藥品，供應可能會有斷貨情形，例如以哈衝突影響以色列製造藥品許可證9張、俄烏戰爭造成各國搶資源，代表學名藥的影響涵蓋醫療與國安層面。

羅源彰表示，當醫師釋出學名藥處方箋，就可以有不同的藥品選擇，常用的退燒、止痛、抗生素、化痰和咳嗽糖漿用藥，有不少都是學名藥，多用學名藥，省下來的錢可以讓健保資源更能靈活運用，給付更多新藥。

有些民眾會互相檢視彼此的藥單，羅源彰說，曾有患者指名要吃「一面灰色、一面粉色、有條紋的『小蜜蜂』」，這其實就是臨床會使用到的抗組織胺，屬於學名藥的一種，而診所使用的大多都是這類藥品，他開業18年從沒聽過患者指定要換原廠藥。

羅源彰認為，除了建立民眾對「三同」藥品的信心外，醫師也要做好把關，所以有些醫師會自己嘗試藥品的口感，例如會不會太大顆不好吞、太苦等。

吳秀梅補充，食藥署為強化上市後藥品管理，建有主動及被動之藥品上市後品質監測機制，每年依據藥品管理需求，執行市售藥品品質監測，102年至112年共抽驗市售藥品1419件，合格率98.4%，其中國產藥品抽驗1218件，合格率98.2%，透過多元機制全面確保國人用藥品質。