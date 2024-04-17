快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擺脫迷思！醫指4大類症狀常用學名藥 食藥署：品質和原廠藥一樣好

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
中華民國基層醫療協會秘書長、小兒科醫師羅源彰（左三）說，學名藥的藥品生體相等性等資訊和原廠藥相當。記者賴昀岫／攝影
中華民國基層醫療協會秘書長、小兒科醫師羅源彰（左三）說，學名藥的藥品生體相等性等資訊和原廠藥相當。記者賴昀岫／攝影

有些人會有「原廠藥」品質較好的迷思，但在戰爭、疫情等情況影響，加上免疫負債與免疫竊盜，導致呼吸道疾病患者增加，原廠藥可能出現斷貨情形，衛福部食藥署強調，學名藥和原廠藥療效品質一樣好，也有醫師表示，自己開業18年，沒碰過患者抱怨要換成原廠藥的，且常見的退燒止痛、抗生素、化痰和咳嗽糖漿，都屬於學名藥。

食藥署長吳秀梅說，原廠藥」是藥廠經過長期研發與實驗、取得專利的新藥；「學名藥」則是於新藥專利期過後，證明品質、安全與療效與原廠藥相當的藥品，因此具有相同主成分、劑量及劑型，也就是俗稱的「三同」藥品，且須透過藥品生體相等性（BE）試驗來證明具有相同療效。

吳秀梅說，截至今年3月底，我國製劑藥品許可證共2萬596張，其中有1萬7329張為學名藥，占84.14%、新藥2681張，占13.02%，其餘為生物製劑和罕藥，近年受國際疫情、戰爭等因素影響，導致國際藥品供應不穩定，發展學名藥可強化藥品供應的韌性，尤其國產學名藥，生產供應的穩定性較高，較容易協助調整產線，確保藥品供應不間斷。

食藥署長吳秀梅說，截至今年3月底，我國製劑藥品許可證共2萬596張，其中有1萬7329張為學名藥，佔84.14%。圖／食藥署提供
食藥署長吳秀梅說，截至今年3月底，我國製劑藥品許可證共2萬596張，其中有1萬7329張為學名藥，佔84.14%。圖／食藥署提供

中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰說，疫情與戰爭等因素，加上免疫負債與免疫竊盜，導致呼吸道感染人數增加，部分原廠藥品，供應可能會有斷貨情形，例如以哈衝突影響以色列製造藥品許可證9張、俄烏戰爭造成各國搶資源，代表學名藥的影響涵蓋醫療與國安層面。

羅源彰表示，當醫師釋出學名藥處方箋，就可以有不同的藥品選擇，常用的退燒、止痛、抗生素、化痰和咳嗽糖漿用藥，有不少都是學名藥，多用學名藥，省下來的錢可以讓健保資源更能靈活運用，給付更多新藥。

有些民眾會互相檢視彼此的藥單，羅源彰說，曾有患者指名要吃「一面灰色、一面粉色、有條紋的『小蜜蜂』」，這其實就是臨床會使用到的抗組織胺，屬於學名藥的一種，而診所使用的大多都是這類藥品，他開業18年從沒聽過患者指定要換原廠藥。

羅源彰認為，除了建立民眾對「三同」藥品的信心外，醫師也要做好把關，所以有些醫師會自己嘗試藥品的口感，例如會不會太大顆不好吞、太苦等。

吳秀梅補充，食藥署為強化上市後藥品管理，建有主動及被動之藥品上市後品質監測機制，每年依據藥品管理需求，執行市售藥品品質監測，102年至112年共抽驗市售藥品1419件，合格率98.4%，其中國產藥品抽驗1218件，合格率98.2%，透過多元機制全面確保國人用藥品質。

吃藥 患者 醫師 食藥署

延伸閱讀

醫師蘇偉碩反萊豬引錯數據遭告發 反向陳時中求償100萬敗訴確定

3諾羅患者曾到藏壽司用餐 全台分店大稽查結果出爐

食安頻出包…「連泡麵都無法安心吃」 許宇甄：吳秀梅豈能不下台？

獨家提供「米酵菌酸」標準品立大功 彰基院長陳穆寬揭始末

相關新聞

南高屏等5縣市防高溫 台東焚風大武飆38.2度

氣象署今天針對南高屏等5縣市發布高溫資訊，其中台東縣地區已有焚風發生，截至下午2時許，氣溫以台東縣大武鄉攝氏38.2度最...

避開炎夏維修尖峰 冷氣現在就開「檢查四要點是否正常」

天氣越來越熱，儘管還在四月，但有些地方都出現了超過30度以的高溫，讓人想趕快開空調降溫。不過，就算現在還想先忍一忍高溫，但在尖峰期到來之前，還是可以先開一下冷氣，確保機器功能完整。

大小尺寸差距更小！蘋果iPhone 16 Pro取消128GB還「加量不加價」更期待了

蘋果（Apple）今（2024）年將推出iPhone 16系列手機，在平價版iPhone 16和旗艦版iPhone 16 Pro仍會有所差異。外媒報導，除了鏡頭和iOS 18導入人工智慧功能外，還有儲存空間也總算有所變化了。

熱！台東有焚風今38.2度 氣象署針對5縣市發高溫資訊示警

熱。今台東有焚風，下午1時18分出現38.2度，中央氣象署下午針對台東、高雄、花蓮等5縣市發橙色高溫資訊，恐36度或38...

菸防法上路周年...去年上市14款紙菸 百人行政院外抗議設「告別式靈堂」

菸害防制法去年3月底新上路，至今滿一周年，新法規定全面禁止電子煙，加熱菸需經過健康風險評估後上市，有民眾不滿加熱菸遲遲未...

婦健檢發現罹胰臟癌 醫提醒：注意體脂防「隱性肥胖」

楊姓婦人愛抽菸、吃甜點及油炸食物，體態不胖也無特殊不適，健檢卻發現罹胰臟癌。醫師提醒，肥胖是許多疾病的風險因子，除了體態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。