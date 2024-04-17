影／國6東延花蓮特別條例 王國材：已啟動路廊跟地質調查

立法院交通委員會上午審查由國民黨立院黨團總召傅崐萁擬具「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」草案，應邀備詢的交通部長王國材在會前回應媒體表示，國六東延有碰到些環境課題，去年底已啟動路廊探勘，預估115年完成後就會進入可行性研究。

王國材表示針對花蓮這次強震及過去所受地震災害，交通部在花東都有相當多建設，也非常支持花東應該有安全回家的路。國6延伸花蓮過去有遇到像是斷層、岩爆及相關的環境影響課題，在去年底已經啟動路廊探勘跟地質調查工作，2026年做完相關調查工作後若可行，就會進入可行性研究，花東快速道路更已經啟動，今年8月會有可行性報告出爐。會議開始前交通部長王國材也特地向提案立委傅崐萁握手致意。 立法院交通委員會上午審查由國民黨立院黨團總召傅崐萁擬具「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」草案，會議開始前，交通部長王國材（左）也特地向提案立委傅崐萁（右）握手致意。記者陳正興／攝影 交通部長王國材（右）表示，國六東延有碰到些環境課題，去年底已啟動路廊探勘，預估115年完成後就會進入可行性研究。記者陳正興／攝影