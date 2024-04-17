藍營大老傳家暴 精神醫：肥胖與家暴有關且代代相傳

據媒體報導，藍營大老驚傳「家暴」，常在自家豪宅對太太、兒子精神、言語家暴。精神科醫師表示，研究顯示家暴確實會「代代相傳」，嚴重的心理創傷甚至會改變DNA透過基因遺傳，像是肥胖。

周刊報導，政治家族中國民黨大老驚爆家暴醜聞，儘管有透過保全通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師、研究副院長葉啓斌表示，家庭暴力大致上有3類，一類是「來自家暴家庭的施暴者」，通常父母都是施暴者，受虐者從小耳濡目染，不斷學習父母的施暴行為，導致這樣的行為複製到下一代，成為下一個施暴者。

第二類則是「低社經地位家庭」，葉啟斌說，家中環境若不好，可能遇到不如意的事情很多，因此家長的情緒波動都相當高，一但無法妥善控制情緒，就會導致暴力行為產生。

最後一類則是「高壓力、高教育程度家庭」，這類家庭很講求門面，平時生活也壓抑情緒，通常家庭成員都不善表達，即使有也傾向累積在心中，最後不堪負荷就會爆發，產生暴力行為，卻又因為要面子，而無法輕易向外求援。

「家暴與肥胖有DNA上的關聯。」葉啟斌說，根據研究顯示，當兒童受到虐待，輕則心理創傷，重則影響到DNA被改變，像是在受虐環境下長大的孩子，會產生代謝、飲食障礙等問題，造成身體上的肥胖，而這樣的基因會被遺傳到下一代身上，心理方面的自閉、過動也都可能因為家暴代代相傳。

葉啟斌指出，受虐兒童不僅僅是「身體傷害」，不給孩子吃飯，忽略情感需求也都是一種心理創傷，像是小朋友畫畫後拿著作品給你看，想要尋求稱讚，但照顧者若不予理會，就會忽略到孩子的情感需求，高敏感的兒童可能就會留下心理創傷，「不一定是重大事件，而是一連串的不良對待」。

一般人該如何幫助受虐者？葉啟斌表示，受虐者要被發現，有時候得靠學校老師發現，孩子會異常的心情低落；身邊親友則記得「關心是傾聽」，受虐者希望被理解，因此聽他們講並替他們保守秘密才是最好的方法。

「同時也要關心加害者。」葉啟斌說，許多家庭暴力是因為社會環境導致，像是新冠疫情期間，許多人在家工作或是找不到工作在家，家庭暴力的盛行率確實有所上升；而加害者常常都是來自受虐的家庭，若要突破也得給予關心，陪伴他們探索不堪的過往，經過心理諮商、藥物多管齊下，同時社會環境也要給予更多的理解與包容，才有機會避免出現下一個受虐家庭。