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全台14水庫蓄水量不足4成 農水署：石門水庫已採輪灌

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
石門水庫水情吃緊。本報資料照片
石門水庫水情吃緊。本報資料照片

根據經濟部水利署統計，國內21座水庫中，有14座水庫蓄水量不足4成，其中有4座低於2成，用水情況顯得吃緊。農業部農田水利署表示，目前尚未考量作物停灌，目前較為吃緊的石門水庫灌區已採輪灌，稻作本田期會優先使用埤塘水和部分水庫水來灌溉。

農田水利署副署長陳衍源表示，目前國內比較需要關注的是石門水庫灌區，因為今年上半年降雨不如預期，導致灌區、集水區降雨量偏少，為因應今年可能的缺水，農水署從去年下半年就已經超前部署，去年下半年多餘的用水已經蓄水到埤塘，如今可派上用場。

陳衍源指出，目前桃園地區採用輪灌，農民都很配合，除了埤塘外也有抽取符合灌溉用水水質的河川水來灌溉；中南部水庫用水也會審慎評估，輪灌在必要時就會實施。

水稻第一階段為整田插秧期，第三階段的抽穗期用水量最大，以石門水庫為例，整田插秧期用水量高達整體用水的一半，但本田期已不足一半，農水署先前也指出，現在的節水措施是要預留用水給後續的抽穗期。

陳衍源表示，水稻是從南部往北插秧到北部，南部5月下旬會進入用水量最大的抽穗期，石門水庫灌區目前還是在本田期，相對用水量較少。

水利署 石門水庫 缺水 雨量

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