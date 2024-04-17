桃園昨3度停電 凌濤：台灣根本已實質缺電

桃園市昨3度停電，國民黨桃園市議員凌濤今表示，台電常稱電纜故障、「小動物」誤觸等各種藉口，電力無法及時調度導致停電，其實根源是台灣根本已邁入實質缺電時期，呼籲中央應針對錯誤的能源政策積極迫切地調整，否則全台限電風暴就要襲捲而來。

凌濤表示，昨天桃園發生累積超過萬戶大停電，不禁想問難道全台限電風暴將再起嗎？尤其現在才4月中旬，根本還沒到夏季的用電巔峰時間，卻已經發生電網跳脫，導致整體供電不足，無法及時調度支應，還需要台積電緊急救援，使許多外資廠商、市民感到非常不安，股匯市同步受到影響。

凌濤表示，每逢遇到停電，台電就有各種藉口，稱電網跳脫無法及時調度，根源就是許多機組根本已經超載、電力完全不夠。

凌濤表示，行政院準副院長鄭麗君過去當立委的時候聲稱「台電有藏私房電」，但是民進黨已經執政8年，期間更經歷了四次的大停電，為何都沒有「私房電」可以運用應急？到底什麼時候才要把「祖傳私房電」拿出來使用呢？

凌濤批評，準總統賴清德也在「國家希望工程」裡提到，「台灣不但不會缺電甚至供電電網會越來越穩定」，難道對現在的缺電狀況都看不見？都不願意積極解決，要繼續讓全民受害？520新內閣應該積極調整我國過去錯誤的能源政策。