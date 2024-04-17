快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

桃園昨3度停電 凌濤：台灣根本已實質缺電

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區中正路一帶昨突然停電，目前影響7045戶。圖／議員凌濤提供
桃園市桃園區中正路一帶昨突然停電，目前影響7045戶。圖／議員凌濤提供

桃園市昨3度停電，國民黨桃園市議員凌濤今表示，台電常稱電纜故障、「小動物」誤觸等各種藉口，電力無法及時調度導致停電，其實根源是台灣根本已邁入實質缺電時期，呼籲中央應針對錯誤的能源政策積極迫切地調整，否則全台限電風暴就要襲捲而來。

凌濤表示，昨天桃園發生累積超過萬戶大停電，不禁想問難道全台限電風暴將再起嗎？尤其現在才4月中旬，根本還沒到夏季的用電巔峰時間，卻已經發生電網跳脫，導致整體供電不足，無法及時調度支應，還需要台積電緊急救援，使許多外資廠商、市民感到非常不安，股匯市同步受到影響。

凌濤表示，每逢遇到停電，台電就有各種藉口，稱電網跳脫無法及時調度，根源就是許多機組根本已經超載、電力完全不夠。

凌濤表示，行政院準副院長鄭麗君過去當立委的時候聲稱「台電有藏私房電」，但是民進黨已經執政8年，期間更經歷了四次的大停電，為何都沒有「私房電」可以運用應急？到底什麼時候才要把「祖傳私房電」拿出來使用呢？

凌濤批評，準總統賴清德也在「國家希望工程」裡提到，「台灣不但不會缺電甚至供電電網會越來越穩定」，難道對現在的缺電狀況都看不見？都不願意積極解決，要繼續讓全民受害？520新內閣應該積極調整我國過去錯誤的能源政策。

停電 凌濤 台電 桃園

延伸閱讀

桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

陳金德回應藍營4大爭議說 若再亂拼湊、抹黑就提告

曾被彈劾的陳金德接工程會 卓榮泰：申誡不影響續任公職

桃園3人表態選綠主委 藍評鄭文燦自顧不暇恐無決定權

相關新聞

石門水庫蓄水剩四分之一續探底 竹科啟動每天自主節水6%

桃園市石門水庫水情持續吃緊，水庫水位及蓄水量日來雙雙跌破220公尺及5000萬噸，仍持續探底，蓄水率逼近2成保衛戰，比2...

台中和牛店爆食材過期 今傳進進銷存資料…衛生局：待譯文核對

台中市頂級燒肉名店「和牛EMPEROR」離職員工「吹哨」爆業者使用多項過期食材，衛生局食安處查獲12項食材認定「使用中」...

石門水庫水情吃緊、盼五月梅雨緩解 張善政：否則要有最壞打算

石門水庫水位持續下探，今天蓄水量4976萬立方公尺、蓄水率24.2%，水情已接近2021年桃園大旱同期狀況，雖然經濟部水...

全台水情拉警報！今入夜鋒面到 氣象署：水庫解渴要靠5、6月梅雨

全台水情拉警報，除了石門水庫，多個中南部水庫水量下降中。中央氣象署預報員張竣堯今天指出，今晚鋒面接近，中部以北有雷陣雨或...

3諾羅患者曾到藏壽司用餐 全台分店大稽查結果出爐

國內上周腹瀉門急診就診累計13萬9848人次，三大疑似食物中毒事件，均驗出零星出諾羅病毒，醫師指出，在人口密集處，可能透...

統神沒收入、YouTube頻道慘遭YT官方神罰移除！1嚴厲規則網友驚訝：真的說掰掰了

知名實況主統神（張嘉航）因談論黃子佼性醜聞事件「沒那麼嚴重」，加上在直播時表示「想X未成年」，被12個廠商封殺，他坦承現在「沒有收入」並公開道歉。現在有網友發現，他的YouTube頻道「統晨大戲院」從隱藏狀態變成「違反規則而遭到移除」，讓網友狂酸「笑死，再玩啊。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。