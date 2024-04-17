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石門水庫蓄水剩24% 桃市農業局：建議停耕
水情嚴峻，石門水庫目前水位219.47公尺，蓄水量5038萬噸，蓄水率只剩24.5%，已快趕上2021年百年大旱數據。不少農民擔憂影響供灌，桃園市農業局長陳冠義今天表示，4月中旬時全市一期稻作已普遍完成耕插秧，若後續缺水加劇，將向中央建議停耕。
目前桃園水情為綠燈，尚在提醒階段，未減壓和減量供水，但近期桃竹苗地區累積雨量少，水庫還是入不敷出，石門水庫蓄水率只剩2成4。
桃園市農業局今天到議會工作報告，議員李柏坊、陳韋曄、吳進昌、黃婉如、黃敬平都關心桃園水情是否影響供灌，呼籲市府提早因應。
農業局長陳冠義表示，至4月中旬時，桃市一期稻作普遍已完成耕作插秧，若發生缺水灌溉情況，將協調農業部農田水利署桃園、石門管理處協助調度灌溉用水，若缺水情況加劇或農業灌溉用水不足案件頻繁發生，也會向農業部農糧署或農田水利署建議停耕。
陳冠義表示，後續二期作部分，農業局鼓勵農民可視水情狀況選擇休耕，或轉作薏苡 、蕎麥、高粱其他低耗水作物，針對低耗水作物推廣部分，市府也配合中央提供加碼補助。
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