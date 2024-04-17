快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫蓄水剩24% 桃市農業局：建議停耕

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
石門水庫蓄水率只剩24.5%，已快趕上2021年百年大旱數據，外界擔憂影響供灌。圖／翻攝自桃園智慧旅遊雲youtube
石門水庫蓄水率只剩24.5%，已快趕上2021年百年大旱數據，外界擔憂影響供灌。圖／翻攝自桃園智慧旅遊雲youtube

水情嚴峻，石門水庫目前水位219.47公尺，蓄水量5038萬噸，蓄水率只剩24.5%，已快趕上2021年百年大旱數據。不少農民擔憂影響供灌，桃園市農業局長陳冠義今天表示，4月中旬時全市一期稻作已普遍完成耕插秧，若後續缺水加劇，將向中央建議停耕。

目前桃園水情為綠燈，尚在提醒階段，未減壓和減量供水，但近期桃竹苗地區累積雨量少，水庫還是入不敷出，石門水庫蓄水率只剩2成4。

桃園市農業局今天到議會工作報告，議員李柏坊、陳韋曄、吳進昌、黃婉如、黃敬平都關心桃園水情是否影響供灌，呼籲市府提早因應。

農業局長陳冠義表示，至4月中旬時，桃市一期稻作普遍已完成耕作插秧，若發生缺水灌溉情況，將協調農業部農田水利署桃園、石門管理處協助調度灌溉用水，若缺水情況加劇或農業灌溉用水不足案件頻繁發生，也會向農業部農糧署或農田水利署建議停耕。

陳冠義表示，後續二期作部分，農業局鼓勵農民可視水情狀況選擇休耕，或轉作薏苡 、蕎麥、高粱其他低耗水作物，針對低耗水作物推廣部分，市府也配合中央提供加碼補助。

桃園 石門水庫 缺水 農業部

延伸閱讀

石門水庫蓄水剩四分之一續探底 竹科啟動每天自主節水6%

石門水庫水情吃緊、盼五月梅雨緩解 張善政：否則要有最壞打算

石門水庫清淤車輛不走市區確保馬路安全 張善政：新設8K清淤道

缺水有解？第6波春雨到 石門水庫今再人工增雨盼挹注

相關新聞

石門水庫蓄水剩四分之一續探底 竹科啟動每天自主節水6%

桃園市石門水庫水情持續吃緊，水庫水位及蓄水量日來雙雙跌破220公尺及5000萬噸，仍持續探底，蓄水率逼近2成保衛戰，比2...

台中和牛店爆食材過期 今傳進進銷存資料…衛生局：待譯文核對

台中市頂級燒肉名店「和牛EMPEROR」離職員工「吹哨」爆業者使用多項過期食材，衛生局食安處查獲12項食材認定「使用中」...

石門水庫水情吃緊、盼五月梅雨緩解 張善政：否則要有最壞打算

石門水庫水位持續下探，今天蓄水量4976萬立方公尺、蓄水率24.2%，水情已接近2021年桃園大旱同期狀況，雖然經濟部水...

全台水情拉警報！今入夜鋒面到 氣象署：水庫解渴要靠5、6月梅雨

全台水情拉警報，除了石門水庫，多個中南部水庫水量下降中。中央氣象署預報員張竣堯今天指出，今晚鋒面接近，中部以北有雷陣雨或...

3諾羅患者曾到藏壽司用餐 全台分店大稽查結果出爐

國內上周腹瀉門急診就診累計13萬9848人次，三大疑似食物中毒事件，均驗出零星出諾羅病毒，醫師指出，在人口密集處，可能透...

統神沒收入、YouTube頻道慘遭YT官方神罰移除！1嚴厲規則網友驚訝：真的說掰掰了

知名實況主統神（張嘉航）因談論黃子佼性醜聞事件「沒那麼嚴重」，加上在直播時表示「想X未成年」，被12個廠商封殺，他坦承現在「沒有收入」並公開道歉。現在有網友發現，他的YouTube頻道「統晨大戲院」從隱藏狀態變成「違反規則而遭到移除」，讓網友狂酸「笑死，再玩啊。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。