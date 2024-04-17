考照注意！危險感知考題6月起納機車筆試 109題隨抽5題

台灣去年有3023人死於交通事故，其中有機車事故死亡就有1886人，占逾6成。交通部公路局今宣布，為提升騎乘機車的危險感知能力，降低交通事故發生，6月5日起機車筆試將新增危險感知影片考題，題庫總計有109題，筆試總數題仍維持為50題，其中原10題情境圖片題，將調整為5題情境圖片題及5題危險感知影片題，及格分數85分。

目前國內機車考照除正式的筆試考題，民眾報考前也需觀看危險感知影片並答題，若沒達標則須再看影片，最多須看完3輪影片才可報考，盼駕駛人透過影片情境了解道路上可能遇到的風險及因應方式。

公路局今表示，為提升騎乘機車的危險感知能力，降低交通事故發生，6月5日起機車筆試將新增危險感知影片考題，新納入危險感知影片筆試題庫計109題，6月5日起機車筆試原10題情境圖片題，將調整為5題情境圖片題及5題危險感知影片題；其中危險感知影片題由該題庫隨機抽選，以選擇題型式出題，每題2分。

公路局指出，機車受測者可至公路局網站下載危險感知影片試題練習（https://reurl.cc/kr65Y9），試題提供8國語言文字（中、英、日、印、泰、越、柬、緬），另筆試線上模擬考系統預計於5月下旬配合改版，提供機車危險感知影片試題，該模擬考系統提供有8國語言筆試及10種語音口試（外加台語、客語），考生可多加利用該系統熟悉作答操作。

公路局也提醒，機車筆試新增危險感知影片試題後，民眾預約考照前仍須完成「機車危險感知教育平台」體驗，透過筆試及教育平臺體驗相結合的政策，強化機車受測者危險感知應變能力，且更能瞭解用路環境的危險因子。

公路局表示，教育平台2019年上線至今已邁入第5個年頭，累積95部危險感知情境影片，並有300萬人次造訪，將持續優化平台操作介面及規劃各風險主題情境影片，機車受測者可於筆試前，善加利用教育平臺自我測驗，藉由觀看完整解析說明，瞭解影片所要傳達的交通法規知識及防禦駕駛觀念。