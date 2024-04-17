石門水庫蓄水剩四分之一續探底 竹科啟動每天自主節水6%

桃園市石門水庫水情持續吃緊，水庫水位及蓄水量日來雙雙跌破220公尺及5000萬噸，仍持續探底，蓄水率逼近2成保衛戰，比2021年百年大旱低，水利署北區水資源分署今天上午表示，「目前水情有一點緊張」，在本田期農業供灌銳減下，石門水庫至今供水穩定，如今寶山寶二水庫系統蓄水剩下1150噸，該分署自2、3月起要求竹科產業自主節水，至今竹科廠商每天自主節水達6%。

桃園市政府經發局、水務局表示，因應石門水庫水庫水情緊張，市府已完成213口抗旱水井、8處水資源中心、767個水塔及40部消防水車等整備待命，同時也下令全市三溫暖、水療業者及用水大戶每天自主節水5%，避免持續降雨不確定性影響民生供水穩定。

石門水庫集水區經過幾波人工造雨，降雨量仍不如預期，石門水庫水量持續急降，水位在3天前跌破220公尺，蓄水量亦在昨天跌破5000萬噸，至今天上午10時，水位降至219.27公尺、蓄水量4976.67萬噸，蓄水率更剩下24.25％、逼近2成，北區水資分署說，目前大家一起努力調節和維持供水穩定，希望5月進入梅雨季帶來較大雨勢，紓解水庫壓力。

北區水資分署表示，目前石門水庫供應民生用水及產業等公共用水每天110萬噸、供應農業用水40萬噸，近期少量下雨，讓水庫1天入流量可達80萬至100萬噸，另由翡翠水庫系統支援板新水廠每天供水已達81萬噸，並配合三峽河及大漢溪側流水源南調供應北桃園，水庫也每天供應新竹5 萬噸水源，並解決桃竹交界的高地勢民生用水。

因應寶山寶二水庫系統蓄水乘下1150噸，在新竹地區一期稻農業本田期用水量少，利用油羅溪的伏流水抽取使用，並全力啟動在頭前溪兩岸37口備援水井，並已要求竹科廠商配合自主節水，至今已每天節水達到6%。

桃園市政府亦啟動抗旱備待命，已行文全市三溫暖、水療業者及用水大戶每天自主節水5%，呼籲民眾停止自來水澆灌及清洗大樓節水，但水務局也開放北區、龜山、大溪、石門、楊梅、文青及復興、復興三民8處水資源回收中心總共11萬噸放流水，免費提供消防、清潔車及捷運工程等營造工地，民眾可自行前往取水用來洗車、澆花使用。