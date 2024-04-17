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高鐵響應世界地球日 22日在3站送3600株寶島原生樹苗

聯合報／ 記者楊竣傑／台北即時報導
高鐵公司將於4月22日「世界地球日」，在桃園、台中、左營高鐵站，共送3600株寶島原生樹苗。圖／高鐵公司提供
高鐵公司將於4月22日「世界地球日」，在桃園、台中、左營高鐵站，共送3600株寶島原生樹苗。圖／高鐵公司提供

台灣高鐵公司表示，為響應世界地球日，與農業部林業、自然保育署及轄下新竹分署、台中分署、屏東分署攜手舉辦2024「共植美好」低碳永續行動，下周一（22日）世界地球日當天上午10時半至中午12時，在高鐵桃園、台中及左營站三站，分別送出1200株寶島原生樹苗，總數達3600株，歡迎旅客自備環保袋領取。

此外，高鐵表示，今年除現場排隊領取樹苗外，凡出示手機下載的「T-EX行動購票」App，或4月1日至4月22日的其中1天，手機或任何穿戴裝置中，走路步數超過8000步之紀錄，皆可再領取1株（不挑種類）。

台灣高鐵公司表示，本次「共植美好」贈樹苗活動，邀請林業及自然保育署人員及樹醫生，於贈苗現場為旅客、民眾及小朋友們講解植樹知識、栽植教學，增加大眾對台灣原生植物的認識；今年更號召高鐵員工熱情參與，齊心推廣台灣原生植物栽植，象徵高鐵人從工作到生活、從理念到實踐，以行動落實守護環境、關懷土地、永續深耕的企業承諾。

桃園站發送樹苗為毛胡枝子、越橘葉蔓榕、山櫻花及流蘇，台中站為石斑木、華八仙、鳳凰山茶及臺灣香檬，左營站則為硃砂根、青剛櫟、蘭嶼柿、月橘、蘭嶼羅漢松及鵝掌藤。3600株樹苗成長後可減碳150公噸，約0.4座大安森林公園減碳量。

高鐵公司將於4月22日「世界地球日」，在桃園、台中、左營高鐵站，共送3600株寶島原生樹苗。圖／高鐵公司提供
高鐵公司將於4月22日「世界地球日」，在桃園、台中、左營高鐵站，共送3600株寶島原生樹苗。圖／高鐵公司提供

世界地球日 減碳 高鐵

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