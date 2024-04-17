本土登革熱趨緩 南二都決戰境外

南二都去年登革熱疫情嚴重，今年本土疫情雖趨緩，台南3月6日宣布解除疫情，高雄本土病例也逐月遞減，但國際疫情仍嚴峻，台南、高雄境外移入病例分別有4、5例。為防堵疫情，高雄祭出獎勵措施鼓勵入境者主動通報採檢，台南則訂定天溝防治月，昨分送各里天溝探測棒，加強隱性孳生點巡查。

高雄市衛生局指出，高雄今年至今登革熱病例共131例，包括本土126例、境外5例，其中本土病例1月86例最多，為防範登革熱疫情在社區爆發流行，每周三訂為「防登革熱日」，邀社區民眾主動配合環境掃除，清除積水，避免孳生病媒蚊。同時加強稽查，至今已開出655件積水容器孳生病媒蚊幼蟲的罰單，本土病例已逐月下降，2月32例、3月減至6例，4月僅2例。

衛生局表示，東南亞國家登革熱疫情嚴峻，1、2月各有1例境外移入病例，本月又有3例，有增加趨勢，因此啟動「登革熱決戰境外」獎勵措施，針對入境市民、新住民、移工、入境旅客等鼓勵主動通報採檢，符合規定可獲得500元禮券。

台南2月6日以後已無本土病例，但2、3月有4例境外移入病例，為防範疫情再起，市府加強孳生源清除及稽查，並公告4月1日起只要查獲陽性孳生源就罰3千至1萬5千元，已開出5張罰單。

台南透天厝普遍設有屋簷排水槽「天溝」，積水將成登革熱病媒蚊孳生溫床，市府除請建商配合不要設天溝，也列入登革熱防治重點，昨起到5月15日訂為天溝防治月，加強天溝巡查，市長黃偉哲昨也發送天溝探測棒給各區里。