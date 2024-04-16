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甲基化如「開關」影響睡眠 醫師警告5大NG行為

中央社／ 台北16日電
「甲基化」是人體重要角色，如基因表達開關，直接影響睡眠，失衡恐導致夜不成眠。示意圖／ingimage
「甲基化」是人體重要角色，如基因表達開關，直接影響睡眠，失衡恐導致夜不成眠。示意圖／ingimage

「甲基化」看起來很陌生，卻是人體重要角色，如基因表達開關，直接影響睡眠，失衡恐導致夜不成眠，醫師警告5大NG行為，建議從飲食、生活習慣改變，避免甲基化代謝異常。

影響睡眠原因非常多，聯安預防醫學機構聯青診所副院長蘇聖傑近日透過新聞稿分享，甲基化代謝異常就是其中因素之一，當甲基化不足，神經傳導物質合成受阻，影響血清素與褪黑激素，可能造成睡眠功能異常，「如同小磨坊缺乏小麥運轉不順，無法順利生產麵粉。」

對多數民眾而言，「甲基化」是相對陌生的名詞，甲基化在DNA製造、維持和修復扮演關鍵角色，在免疫細胞正常形成、荷爾蒙代謝和解毒代謝等方面發揮重要作用。依臨床經驗分析，女性睡眠問題都是女性荷爾蒙異常影響甲基化代謝不良；男性則較常是組織胺所引起。

蘇聖傑提醒，甲基化代謝非常受生活和飲食習慣所影響，建議民眾想要擁有好的睡眠品質，應該盡量避免「高油、高糖飲食」NG行為。當過度攝取高油、高糖食物，特別是加工食品，缺乏足夠維生素、礦物質和其他營養素，導致營養不均衡，就會影響甲基化代謝運作。

第2個NG行為是「蔬果攝取不足」，蔬菜和水果是提供身體所需維生素、礦物質和抗氧化劑的重要來源。其中包括活性葉酸、維生素B群等，攝取不足可能導致甲基化反應所需的營養素不足。

第3個NG行為則為慢性壓力，蘇聖傑說，長期處於壓力下會導致腎上腺釋放大量的皮質醇。皮質醇在應對短期壓力時有助於提供能量，但長期處於高壓力狀態下，身體持續釋放皮質醇可能導致皮質醇濃度持續升高，進而干擾甲基化過程。

第4個NG行為是「缺乏運動」，運動能夠促進血液循環，增加氧氣及營養素的供應。蘇聖傑表示，良好的血液循環有益於身體各種代謝過程，包含甲基化反應所需的營養及代謝，缺乏運動導致循環不良及代謝功能下降，影響到甲基化代謝的正常運作。

「過度飲酒」為第5個NG行為，酒精代謝過程需多種維生素和礦物質的參與，包括維生素B群、維生素C、鎂、鋅等。蘇聖傑說，營養素在甲基化代謝過程中扮演重要角色，過度飲酒增加對營養素需求，可能導致身體中營養素不足，影響甲基化反應正常進行。

生活習慣 睡眠 運動

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