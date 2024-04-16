類流感脫離流行期 重症7歲女童意識不清插管治療中

隨著季節變化，疫情陸續走出呼吸道病毒陰霾。疾管署疫情中心副主任李佳琳今天表示，類流感已經脫離流行期，但是B型流感與A型H3N2流感病毒共同流行，但對疫情未造成太動波動。另外，新冠肺炎也脫離流行期，疫情處在下降階段。

類流感疫第15周（4月7日至13日）門急診類流感就診人次為8.6萬人次。上周（4月9日至4月15日）新增26例流感併發重症（16例A型H1N1、4例A型H3N2、6例B型）；另新增3例死亡（2例A型H1N1、1例A型H3N2）。

死亡個案中有一名叫年輕個案為40多歲北部男性。防疫醫師林詠青指出，該個案有高血壓、糖尿病、心臟衰竭、肥胖等慢性疾病，並且沒有接種本季流感疫苗，一開始有上呼吸道症狀持續數天，接著出現呼吸喘、胸部不適等症狀。

林詠青說，後續個案在急診就醫時又有發燒、肝腎功能異常，發現感染A流病併發肺炎、急性心臟衰竭、呼吸衰竭，轉至加護病房給予抗生素、流感抗病毒藥物，但仍出現敗血性休克、多重器官衰竭，住院十天後不幸過世 。

另有一名重症個案為北部七歲女童，林詠青說，雖然沒有潛在慢性病，也沒有接種流感疫苗，四月初咳嗽、流鼻水等症狀，後來一度高燒40度，甚至出現腹瀉、嘔吐、意識狀態改變，就醫確認感染A流併發腦炎、腦病變、腦水腫，因此給予降腦壓、流感抗病毒藥物治療，目前意識狀態還沒有恢復，插管治療中。

在新冠部分，上周新增196例新冠本土確定病例（併發症），與前一周新增198例相當；另上周新增27例死亡病例，與前一周新增28例相當。近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （96%）為多，其次為BA.2.86 （3%）及EG.5 （1%)，境外檢出病毒株以JN.1 （94%）為多，其次為BA.2.86 （4%）及EG.5 （2%）。

疾管署表示，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種253.1萬人次，全國接種率10.65%，65歲以上第1劑接種率19.32%、第2劑接種率0.14%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約345.6萬劑、Novavax XBB疫苗約9.9萬劑。

4月9日起開放65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾接種第2劑XBB疫苗，截至目前已接種1.2萬人次，鼓勵前述三種族群已接種第1劑XBB疫苗且間隔12周（84天）者，儘速前往接種第2劑，讓防護不過期。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）或至各縣市官網查詢。