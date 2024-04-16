快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

類流感脫離流行期 重症7歲女童意識不清插管治療中

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
類流感門急診就診人次。圖／疾管署
類流感門急診就診人次。圖／疾管署

隨著季節變化，疫情陸續走出呼吸道病毒陰霾。疾管署疫情中心副主任李佳琳今天表示，類流感已經脫離流行期，但是B型流感與A型H3N2流感病毒共同流行，但對疫情未造成太動波動。另外，新冠肺炎也脫離流行期，疫情處在下降階段。

類流感疫第15周（4月7日至13日）門急診類流感就診人次為8.6萬人次。上周（4月9日至4月15日）新增26例流感併發重症（16例A型H1N1、4例A型H3N2、6例B型）；另新增3例死亡（2例A型H1N1、1例A型H3N2）。

死亡個案中有一名叫年輕個案為40多歲北部男性。防疫醫師林詠青指出，該個案有高血壓、糖尿病、心臟衰竭、肥胖等慢性疾病，並且沒有接種本季流感疫苗，一開始有上呼吸道症狀持續數天，接著出現呼吸喘、胸部不適等症狀。

林詠青說，後續個案在急診就醫時又有發燒、肝腎功能異常，發現感染A流病併發肺炎、急性心臟衰竭、呼吸衰竭，轉至加護病房給予抗生素、流感抗病毒藥物，但仍出現敗血性休克、多重器官衰竭，住院十天後不幸過世 。

另有一名重症個案為北部七歲女童，林詠青說，雖然沒有潛在慢性病，也沒有接種流感疫苗，四月初咳嗽、流鼻水等症狀，後來一度高燒40度，甚至出現腹瀉、嘔吐、意識狀態改變，就醫確認感染A流併發腦炎、腦病變、腦水腫，因此給予降腦壓、流感抗病毒藥物治療，目前意識狀態還沒有恢復，插管治療中。

在新冠部分，上周新增196例新冠本土確定病例（併發症），與前一周新增198例相當；另上周新增27例死亡病例，與前一周新增28例相當。近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （96%）為多，其次為BA.2.86 （3%）及EG.5 （1%)，境外檢出病毒株以JN.1 （94%）為多，其次為BA.2.86 （4%）及EG.5 （2%）。

疾管署表示，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種253.1萬人次，全國接種率10.65%，65歲以上第1劑接種率19.32%、第2劑接種率0.14%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約345.6萬劑、Novavax XBB疫苗約9.9萬劑。

4月9日起開放65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾接種第2劑XBB疫苗，截至目前已接種1.2萬人次，鼓勵前述三種族群已接種第1劑XBB疫苗且間隔12周（84天）者，儘速前往接種第2劑，讓防護不過期。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）或至各縣市官網查詢。

新冠肺炎 流感疫苗 類流感

延伸閱讀

三大腹瀉群聚事件 王品廚工有諾羅、寶林茶室1個案已換肝

日本廢棄COVID-19疫苗2.4億劑 官員：不認為浪費

預防接種受害救濟遭疑 疾管署：審議小組專業客觀

彰縣施打第2劑9價HPV疫苗 4300名國中女生受惠

相關新聞

餐飲旅宿業腹瀉頻傳 就診達近14萬人次 諾羅病毒檢出多

近期國內腹瀉就診人次上升，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，餐飲、旅宿業腹瀉群聚事件頻傳，其中檢出病原以諾羅病毒為主。由於...

山豬生前與「不死癌」對抗 醫曝：確實狀況較為罕見

藝人山豬（本名陳俊甫）4月15日過世，享年38歲，過去曾上節目上談與紅斑性狼瘡對抗的歷程。根據經紀人代家屬發布聲明指出，...

香客大樓列旅館各宮廟恐慌 陳亭妃：添香油錢不算固定收入

2015年發展觀光條例訂有特定對象住宿場所10年內需申辦旅館登記，過渡期將屆，許多宮廟過無所適從。立委陳亭妃今天邀請全台...

2025年起紐西蘭進口鮮乳將免關稅 酪農憂：會倒光光

2025年起紐西蘭進口鮮乳將免關稅，雖然農業部稱已提前祭出多項措施，但近日酪農業者仍擔憂「會倒光光！」，對此，先前有協助...

YouTube又來！開始打擊第三方擋廣告APP 抓到影片全部不讓你看

近年YouTube不斷加強偵測廣告攔截器（擋廣告外掛），今（16）日YouTube更將目標瞄準手機上的非官方應用程式，特別是那些可以讓用戶不用看到廣告的第三方APP。

洛杉磯輕軌車廂披掛台灣作品 藝術家洪易作品宣傳台灣觀光

交通部觀光署與洛杉磯都會運輸局合作，在洛杉磯輕軌車廂上披掛台灣藝術家洪易以祥獅、興龍為主題的作品，從今天上路一直到10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。