水氣增多 北宜花外出要帶傘南部高溫上看36度

今天天氣仍很熱，全台各地高溫逾30度，但水氣增多，北部、宜花東今出門要帶傘。

中央氣象署指出，今天微弱鋒面仍在台灣北部海面，水氣增多，北部及宜、花地區轉為多雲偶有短暫陣雨天氣，外出建議攜帶雨具，其他地區仍為多雲到晴，午後山區也有局部短暫陣雨機會。

氣溫方面，氣象署說，白天溫暖悶熱，各地高溫普遍約30至33度，南部近山區再更高一些，可能達到36度左右，近中午紫外線偏強，外出要做好防曬並多補充水分；各地低溫23至25度。

此外，氣象署指出，今金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，交通往返請留意航班資訊。

氣象署也說，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今持續位於滯留鋒面前緣，環境風場為西南風，西半部因風速偏弱， 擴散條件差，汙染物稍易累積。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。