高醫子宮肌瘤新療法不用切除子宮 已有百名女患者手術
子宮肌瘤與子宮肌腺瘤是台灣婦女最常見的婦科腫瘤疾病，高雄醫學大學附設中和紀念醫院引進「子宮微波消融手術」，超微創微波治療把傷口減到最小，讓不想切除子宮患者多了一項手術新選擇，15日舉辦記者會邀請2名患者現身說法。
高醫婦產部長龍震宇2021年開始這項手術，為台灣首創，至今手術已破百例。他說，微波消融手術最早用於肝腫瘤、甲狀腺瘤，他發想應該也能用來治療子宮肌瘤與子宮肌腺瘤，跟美國訂製適合的儀器後便開始進行。
手術是透過陰道或單孔腹腔鏡，將微波消融針插入腫瘤，瞬間產生100度的熱能「燒死」腫瘤組織，搭配腹部或陰道超音波影像定位，不會破壞周邊好的器官組織。因傷口極小，術後不會有傷口疼痛或沾粘問題。
龍震宇說，台灣逾5成以上女性有子宮肌瘤或子宮肌腺瘤情形，除了經痛、貧血外，有些會大到壓迫神經影響排尿，甚至造成不孕。子宮微波消融手術只有小於0.2公分的傷口，術後也罕有嚴重併發症，十分快速安全。
蔡小姐因患有子宮肌腺瘤婚後4年無懷孕，他說，之前1個月有3周都在生理痛，早中晚都要吃止痛藥，實在受不了就要打止痛針，痛到無法上班，還得看身心科。手術後不但月經正常，也不用吃止痛藥，現在正接受人工生殖治療，希望順利有個寶寶。
林小姐則飽受大量經血所苦，導致嚴重貧血。他說，月經來時每天用4、5片衛生棉還不夠，甚至還得吃止血藥，晚上也不能睡。術後經血量減少超過80%，也不再疼痛，從此不用再為生理期煩惱。
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