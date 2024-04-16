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改變生活模式 糖尿病前期可逆轉

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

國健署統計，國人每4人有1人處於糖尿病前期，國健署長吳昭軍表示，糖尿病前期可以逆轉，健檢若發現血壓、空腹血糖值、三酸甘油脂3項數據異常，應儘快就醫，並透過7種生活模式改變，可降低5成以上糖尿病的發生。

國健署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示，全台每4人就有1人處於糖尿病前期，18歲以上國人高血壓、高血脂、高血糖的盛行率，分別為26.8%、25.6%及11.1%。

診所協會全國聯合會理事長、家醫科醫師陳宏麟指出，糖尿病初期往往沒有明顯症狀，等到出現「吃多、喝多、尿多、體重減輕」時，已是「糖尿病急性期」，代表身體早已長期泡在糖水裡面，危害健康已久，罹患心血管疾病、腎臟病風險增加。

「台灣逾36%中年人有代謝症候群。」陳宏麟說，民眾從對糖尿病無感到有感時，往往就是疾病從「可逆到不可逆」的過程，若不主動檢測空腹血糖、三酸甘油脂、膽固醇、腰圍、血壓等，都不知道早已罹患代謝症候群。

陳宏麟指出，許多人等到有症狀後才會就醫，糖化血色素都超過5.7%，其實從生活方面開始改善，減重5%可促進代謝，減重10%可改善高血壓，若減重15%則糖尿病前期、甚至糖尿病都可能逆轉。

吳昭軍說，避免三高異常（血壓≧130/85mmHg、空腹血糖值≧100mg/dL、三酸甘油脂≧150mg/dL），透過7種生活模式改變，戒菸、戒酒、少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，每周至少150分鐘以上的中強度身體活動，便可降低5成以上糖尿病的發生風險。

陳宏麟呼籲，民眾可利用國健署提供40歲以上每3年一次、65歲以上每年一次免費成人預防保健服務，或勞工健檢、自費檢查等，及時了解自己的健康狀況。

國健署 減重 糖尿病

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