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食在營養／箭筍維生素多 高纖低熱量

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
箭筍排骨湯。圖／123RF
箭筍排骨湯。圖／123RF

外型細長的箭筍，是季節限定的山產美味，清明節前後為採收期，受到春雨的滋潤，口感細嫩鮮美，富含膳食纖維、維生素B、維生素C、維生素E、葉酸、鉀等，熱量非常低，100克約22大卡，被譽為減重聖品。

箭筍是台灣的特有種，別名「雲筍」、「孤竹仔筍」，主要產地在花蓮縣光復鄉及台北陽明山地區，全靠野外採收，箭筍的外殼十分堅硬，大多人工剝殼處理。因生長期短，沒有病蟲害，不論野生或人工栽種都無需施肥、使用農藥，可安心食用。

大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，箭筍與其他竹筍種類不同，個頭較小、去殼後可以整根吃，味甘脆嫩且纖維細緻。以營養價值來看，箭筍的膳食纖維高，可促進腸道蠕動；脂肪含量低，有飽足感又低熱量，是減重的好幫手。

如何挑選不苦的筍子？徐佳靖提醒，一定要先整支帶殼水煮，燙熟可以破壞苦味、鎖住筍肉的水分與甘甜，並溶掉部分鉀離子，有助於調控血壓。

筍類煮愈久愈能帶出甜味，徐佳靖說，不管是冷水先下鍋或熱水再下鍋，最少煮30分鐘；燙過之後，冷藏1至2天就要吃完。市售剝好的真空包箭筍也要注意保存期限，拆封後盡快食用完畢，避免變質。

箭筍常加入肉絲、豆瓣醬拌炒，非常鹹香下飯，但容易攝取過多的鈉，要多留意。徐佳靖推薦「箭筍排骨湯」，品嘗清甜原味，同時補充水分，健康更加分。

箭筍排骨湯

材料：箭筍1包、豬肩骨1盒、青蔥或香菜 1小把

作法：

1.先汆燙排骨，沖冷水後瀝乾備用。

2.將箭筍切段，與洗淨的排骨一起放入鍋中。

3.加入適量的水，大火煮滾後轉小火。

4.燉煮30分鐘左右，起鍋前加入一小匙鹽調味。

5.灑上蔥花或香菜即完成。

減重 脂肪 香菜

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