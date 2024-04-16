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溫泉廢水入河／農田遭汙染 農業部：調度水源供應

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

農民及環團要求主管機關以「水汙染防治法」管理溫泉廢水，環境部表示，無法單靠水汙染防治法全面性規範溫泉業者；農業部則表示，針對農民反應農田遭到溫泉廢水汙染，且上游水不足造成災損，已調度其他水源頭供應農業用水，避免再發生農業用水不足、溫泉廢水汙染農田。

環境部水保司長王嶽斌表示，溫泉法所管制的溫泉業者，須符合「水汙染防治法事業分類及定義」，若屬於非自來水水質水量保護區內者，須符合一定條件才能以水汙法管理，包含廢水量達五十立方公尺以上、同時提供餐飲座位五百人以上、七十間客房以上等條件。

王嶽斌表示，單靠水汙法可能無法全面性規範溫泉業者，現階段仍以溫泉法管制。針對溫泉廢水造成下游河川水質酸化問題，建議從源頭總量管制避免影響下游河川水質，環境部及地方政府也會抽查溫泉水質中的毛髮、大腸桿菌等，目前均符合標準。

農業部農田水利署七星管理處表示，磺溪上游飲水點位於溫泉區上游，ＰＨ值七點多；過了溫泉區後，在中下游的八仙圳ＰＨ值約變成四點四。依近年監測資料，ＰＨ值降至四以下，七星管理處分析，可能原因為旱澇不均、降雨量少，ＰＨ值無法提升，當然也可能是業者使用酸性更高的溫泉或排放大量溫泉水所致。

水質 溫泉 環境部

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