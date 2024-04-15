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客家文物聯展 摘美國謬思設計金獎

中央社／ 台北15日電

客委會今天表示，客發中心策劃的「拼．靚：台灣客家多重面貌」客家文物聯展，獲美國謬思設計獎「室內設計-展覽類金獎」，以客家與族群互動切入，帶出客家聚落及生活型態。

客家委員會發布新聞稿表示，客委會客家文化發展中心策劃「拼．靚：台灣客家多重面貌」客家文物聯展，摘下美國國際獎項協會（International AwardsAssociates）謬思設計獎（Muse Design Awards）「室內設計-展覽類金獎（Interior Design - Exhibits, Pavilions &Exhibitions）」。

客發中心主任何金樑表示，這項展覽為客發中心首度集結包含故宮博物院、台灣歷史博物館、台灣博物館等各公私立博物館與民間藏家所典藏160件文物，以「台灣人的客家」為策展理念，傳達客家的力與美。

何金樑指出，展覽以客家與族群互動的視角切入與詮釋，帶出客家聚落、生活型態，以大背景故事將各個支線串聯起來，規劃6大主題搭配對應文物，再做出整體情境空間的設計規劃，呈現台灣客家主體性。

除了展出經典的文物外，更透過情境式展場設計，打造出客家傳統伙房、八角門與內台戲院等建築，讓民眾穿越與回味傳統。

每個展場的末尾也透過實體門片造型塑造出穿越的概念，讓觀眾穿越這道「門」之後，體驗400年來台灣客家人在經濟、生活、信仰、娛樂等方面的文化，最終以文學、攝影與藝術創作收尾，形成了台灣客家多重面貌的養分。

展覽利用光雕投影和AR實境等創新數位手法，打造出更加活潑生動的互動，採用AR實境的「尋寶精靈」，讓親子體驗在文物中尋寶、觀展的趣味；以光雕投影打造出來的戲院區，則是結合傳統文化中的內台戲院情境，讓民眾感受客家娛樂產業變遷，以及客家戲曲的呈現方式，並引領民眾逐步認識文物內涵。

客發中心表示，現在適值台灣客家文化館好客公園油桐花盛開，客家文化館也從4月至5月規劃一系列展演活動，歡迎民眾賞桐、看展，參加豐富的藝文活動。

客家文化 文物

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