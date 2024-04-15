視察國道1號楊梅至頭份工程 陳建仁：打造完整路網

行政院長陳建仁今天至湖口鄉視察國道1號楊梅至頭份段拓寬工程時表示，盼工程如期如質執行，讓交通改善，也盼中央和地方持續合作，打造完整路網。

陳建仁到湖口鄉視察國道1號楊梅至頭份段拓寬工程，新竹縣長楊文科、交通部長王國材、高速公路局長趙興華等人到場出席。

陳建仁致詞表示，國道1號楊梅至頭份段拓寬工程去年底通過綜合規劃案，希望工程能如期如質執行，使交通流量得到很好控制，期盼後續完工能讓桃竹苗大矽谷計劃擁有完整路網。

楊文科致詞說，此工程對新竹路網有大幫助，能有效改善竹科交通，同時國1平面主線竹北至竹科間約4公里路段將優先拓寬，施工時間約需3至4年，完成後竹北至竹科交通就能先獲得顯著改善。

楊文科指出，這工程也一併將竹北莊敬一路箱涵、湖口祥喜路箱涵拓寬工程納入，感謝中央協助，此外縣府與湖口鄉公所也提出湖口第二交流道計畫和湖口交流道改善，很高興獲得行政院支持。

交通部高速公路局長趙興華簡報時指出，楊頭計畫北起五楊拓寬工程終點，南至頭份交流道，全長約36公里，計畫總經費約新台幣1314.15億元，預計2026年初開工，2032年完工。

趙興華說，楊頭段在新竹系統以北預計用2至3車道拓寬，新竹系統以南以單車道拓寬，竹北交流道北側將設置轉接道，除提供緊急救災動線，也能讓高架和平面車流轉換，其中湖口隧道約3公里，將截彎取直通過軍方演訓場下方，從鳳山溪出隧道。

趙興華表示，配合軍方演訓將採2端洞口開挖，工期約7年，路線長度將較原平面縮短，且坡度也會較和緩好走，後續楊頭計畫完工通車後，能提升國道整體路網效率。