電價衝擊物價 業者咬牙苦撐 台中糕餅公會：整體成本恐上漲30％

電價上漲衝擊物價，台中市旅宿業、烘焙業都因成本增加而受衝擊，但考慮終端消費能力下，業者多咬牙苦撐，自行吸收成未，要待收到電費帳單後再決定是否漲價。台中市觀光旅館公會理事長姜文偉感慨說，科技業用電多，但受到政府補助，電價漲了卻是全民吸收，希望政府對旅宿這樣的薄利產業能在電價上給予優惠，帶動觀光產業發展。

姜文偉說，以他擔任總經理的台中港酒店而言，經詳細試算，以往電價占成本約5至10%，電價漲價後，用電成本將增加約10%，是否因其他配合廠商也受電價影響，成本還會再提高，還待觀察。但在面對國際觀光競爭下，目前只能先求有旅客，不敢漲價，成本均自行吸收。

台中福華飯店董事長廖國宏說，受通膨、缺工因素影響，近年旅宿業經營成本不斷上漲，整體而言是個結構的問題，但考量終端消費者的能力，目前暫未漲價，經營面仍以節流考量，但若是成本不斷上漲而獲利卻一直縮小，且已非是短期因素，最後也會不得不調漲住宿等費用，以保住利潤。

台中市烘焙原料供應商紀旭東說，近兩年，尤其是俄烏戰爭後，烘焙業的原物料包括進口油脂、 果乾、果泥、椰子粉、棕櫚油等都漲了20至30%。這一波的漲價已非單純的農產品產季和數量等因素，還包括因國際局勢造成的內陸、海運運輸成本和人力成本增加等。對於國內電價已調漲，他認為雖是成本一環，但會帶動周邊相關的生產成本上漲，像是冷鏈費用等。

對於烘焙業是否因此漲價？擔任台中市糕餅公會監事召集人的紀旭東說，這是百分之百必然的，公會會員私下討論很多，但一方面是還沒有接到電費單，尚不知到底成本增加了多少，另也擔心若漲價，消費者吃不消，反而影響生意，目前還在觀望中，要看看整體的氛圍。

知名太陽餅元明商店負責人、台中市糕餅公會理事長蔡萬財說，除了這兩年已經漲上去的成本，預計電價上漲後，還會帶動整體至少30%的成本上漲，但是目前這些成本都仍苦撐著自行吸收，要等收到電費單之後，再做打算。