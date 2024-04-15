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打鼾如開洗衣機 呼吸中止症風險高

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣睡眠醫學學會理事莊立邦（左）、台灣睡眠學會理事長周昆達（右）15日於記者會指出，近九成的打鼾者有睡眠呼吸中止症。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台灣睡眠醫學學會理事莊立邦（左）、台灣睡眠學會理事長周昆達（右）15日於記者會指出，近九成的打鼾者有睡眠呼吸中止症。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

夜間打鼾呼聲超大聲，不僅吵到床伴睡眠，更是身體健康警訊！台灣睡眠學會理事長周昆達15日於記者會指出，調查結果發現，8成民眾曾因打鼾噪音失眠，但僅1成會勸打鼾者就醫。台灣睡眠醫學學會理事莊立邦指出，近九成的打鼾者有睡眠呼吸中止症，造成低血氧、睡不飽等狀況，加劇慢性疾病風險。

鼾聲宛如開洗衣機

周昆達表示，臨床推估台灣成人失眠盛行率約10.7%，原因除了個人生活習慣之外，最常見的就是環境噪音。研究更指出，睡眠時長期處於噪音環境，還會引發壓力賀爾蒙，增加心血管疾病風險。

他指出，睡眠噪音中，以枕邊人的打鼾聲最值得重視，調查結果也發現八成受調者曾遇打鼾噪音而失眠。周昆達指出，枕邊人的鼾聲強度約40至80分貝，相當於睡覺時有台洗衣機在一旁運作，而4成受調者會選擇默默忍受，2成分房睡，僅1成受調者願意規勸打鼾者就醫。

恐患睡眠呼吸中止

莊立邦指出，臨床上打鼾聲可作為睡眠呼吸中止症初階的衡量指標之一，近九成的打鼾者有睡眠呼吸中止症，簡稱OSA，睡眠呼吸中止症顧名思義即是睡眠過程出現週期且重複地發生上呼吸道阻塞，使呼吸間歇會中斷，導致間歇性低血氧，易使患者睡不飽、日間精神不濟，甚至對健康造成威脅。

他強調，若睡眠呼吸中止症長期未治療，不僅恐加速心血管疾病惡化，相較一般人心血管疾病死亡率更提升2.6倍，中風風險高出3倍，罹患糖尿病的機率高出4倍。莊立邦呼籲，若民眾有出現，睡眠呼吸中止症症狀，如：打鼾聲大、嗜睡、高血壓等，應把握時機前往睡眠門診就診，目前有「陽壓呼吸器」、「口腔矯正器」與「手術」等治療方式。

60間睡眠中心

台灣睡眠醫學學會也整理「全國睡眠檢查地點」(https://www.tssm.org.tw/check.php)，全國僅60間醫院設有睡眠中心，提供睡眠檢測服務，但因為求診人數眾多，導致一床難求。

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