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這2種海鮮可延緩老化、提升免疫力！營養師讚：低熱量低脂肪首選

香港01／ 夏洛特
營養師高敏敏指魷魚是「低熱量、低脂肪」首選。示意圖/ingimage
營養師高敏敏指魷魚是「低熱量、低脂肪」首選。示意圖/ingimage

不少人都想吃得美味又健康！近日台灣有營養師指出章魚及魷魚的營養與好處，稱章魚和魷魚熱量不高，但都含有豐富蛋白質，且所含的礦物質鋅可以幫助提升免疫力、加速傷口癒合和延緩老化速度等。但她同時提醒民眾要注意2點，包括處理食材時要將內臟清除乾淨，及烹調時要簡單，少油少鹽。

台灣營養師高敏敏日前在facebook粉絲專頁提及2種海鮮——章魚及魷魚的營養與好處，她留意到很多人分不清章魚及魷魚，但事實上兩者「從外觀到營養價值都不一樣」。

她表示章魚，顧名思義有8條腿，外觀特徵是頭大而圓、沒有鰭，全身柔軟而無骨，在海中為了保護自己會噴出墨汁。以每100克的營養價值計算如下：

熱量：61千卡

蛋白質：13克

脂肪：0.6克

礦物質鋅：0.5毫克

膽固醇：183毫克

而魷魚有10隻腳，外觀特徵是體型呈瘦長T形、頭頂有大三角鰭，而且有半透明薄軟骨，與章魚相比墨汁較少。現時市面上多見的泡發乾魷魚，1隻浸發後平均可以達到320克。她指魷魚「是低熱量、低脂肪首選」，因為以每100克的營養價值計算如下：

熱量：50千卡

蛋白質：11.3克

脂肪：0.2克

礦物質鋅：0.9毫克

膽固醇：270毫克

高敏敏指，章魚和魷魚的熱量其實並不高，卻含有豐富蛋白質，而所含的礦物質鋅還可以幫助提升免疫力、加速傷口癒合和延緩老化速度等。她又提到雖然兩者膽固醇含量偏高，但不需要太緊張。她舉出台灣食品檢驗針對「已去除內臟的魷魚」進行的分析結果為例，指結果顯示每100克魷魚約有100至300毫克膽固醇，但所含的膽固醇大多是不會對人體血中膽固醇濃度造成負擔的「固醇類」，換言之「吃魷魚對人體血中膽固醇並不會影響，反而還能幫助降低三酸甘油酯、補充好的不飽和脂肪酸EPA及DHA」。

不過，她也提醒民眾務必注意處理食材及烹調手法，在處理食材時謹記要將內臟清除乾淨，烹調亦要以簡單少油少鹽的方式，「建議川燙或清炒就超級有海味」。

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文章授權轉載自《香港01》

營養師 章魚 脂肪 膽固醇

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