Ｃ型鋼掉機捷 研判建案吊掛釀禍

桃園機場捷運前天發生二公尺Ｃ型鋼條掉落軌道事故，桃園市勞動局初步研判是軌道旁建案的塔吊作業釀禍，令外界擔心去年台中捷運發生塔吊吊臂掉入軌道事故後，國內軌道運輸防侵入措施仍不夠周全。

前天一根Ｃ型鋼條墜落機捷Ａ８長庚醫院站往Ａ７體育大學站的上行軌道，長約二公尺、寬十公分、重約六點四公斤，是固定模板的重複使用繫材，疑先撞上隔音牆，再遭列車輾壓後撞擊底盤，打壞集電器等設備造成跳電，桃捷公司事後發現鋼條釀禍，緊急排除並修復。

桃市府昨赴建案工地勞檢稽查，工地人員稱不知鋼條掉落原因。工地和軌道水平距離達廿公尺，事發當天工地進行塔吊作業，勞動局初步研判疑因吊掛作業不慎釀禍，將盡快釐清真正原因。桃園捷運公司初估損失六十六萬元，將向建案起造人東霙營造求償。

建管處和桃捷前天稽查未發現原因，建管處長莊敬權說，建案承造人東霙營造的工地人員第一時間否認Ｃ型鋼是自家的，後又推說不知情，疑點重重。工地負責人彭國芳昨受訪說，當時僅廿六樓施工，墜落的Ｃ型鋼屬於廿五樓使用，墜落原因不明，只能研判可能從防護網接縫處穿出。

勞動局昨派員勞檢稽查卻發現異樣，局長李賢祥說，稽查時工地人員稱不知Ｃ型鋼掉落原因，但據了解，事發當天工地有進行塔吊作業，加上Ｃ型鋼掉到有段距離的軌道上，研判當時是吊掛作業不慎才導致Ｃ型鋼掉落。

建管處長莊敬權表示，建案距離軌道約廿公尺，在禁建範圍六公尺外，符合規定，事發後檢查防護網也無破裂。建管處前天已要求停工，並加重對起造人允將建設、承造人東霙營造、監造人劉建曄建築師事務所各採最高九萬元罰鍰。對相關問題，允將建設昨天未回應。

「工地說詞反覆，我已不太相信。」莊敬權說，後續還會突擊檢查，鋼條掉落原因則要求工地務必找出並提改善計畫，復工條件也加嚴，除須經專業公會，還要再加上桃捷和建管處現場審查。

往後如何預防此類天降橫禍？桃園市長張善政昨天受訪時說，已要求都發局、建管處針對捷運、台鐵、高鐵旁的高樓工地加強安檢，如果有不安全的地方要立即勒令停工。

勞動部表示，東霙營造五、六年前也曾發生C型鋼掉落的危險情況。勞動部職安署原預定第一時間勞檢，但因這兩天遇到周六、日，工地已停工，排定今天一早勞檢。