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機捷事故 議員批缺乏危機意識

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

Ｃ型鋼掉落機場捷運軌道上，綠營議員昨批評桃園市政府開罰廿七萬根本不痛不癢，軌道出現異物時，捷運系統還無即時示警，質疑根本缺乏危機意識。市長張善政昨表示，第一時間他已要求市府都發局、建管處，對桃園的捷運、台鐵及高鐵旁的高樓工地加強安全檢查，如有不安全的地方，市府會要求勒令停工。

市府表示，事件發生，桃捷公司即啟動標準作業程序，確認對捷運運作沒安全疑慮，市府除開罰最高額罰鍰，也要求工地立刻停工，後續改善計畫須經專業技師公會、桃捷公司與建管處審查，透過三道程序確保該案工地安全。

桃園市議員陳雅倫批評，去年台中才發生吊臂砸中捷事件，前天居然又有Ｃ型鋼掉落機捷，還好沒有人員受傷，「若有造成傷亡，罰廿七萬能做什麼？」且桃園市建管處、勞檢處稱去年就已盤點並稽查機捷沿線建案，怎麼還會發生意外，「難道只是做做樣子？」

議員李宗豪也說，捷運軌道出現異物，系統竟無即時示警並通報停車檢查，而是行駛經過出現閃光和煙霧才驚覺有異樣，桃市府顯然沒學到教訓，「難道一定要發生案件後，才痛定思痛加強稽查和巡檢？」

議員許家睿呼籲市府全面盤點機捷震後結構安全，主動盤查沿線大樓懸掛物、建案懸臂吊車、鷹架及施工建材有無掉落風險，並建議市府提前部署機捷「軌道異物偵測系統」。

桃園 機場捷運 機捷

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