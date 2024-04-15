車載難度高 捷運偵測異物系統難產

興富發建案吊臂墜落台中捷運造成死傷，桃園龜山一高樓建案Ｃ型鋼條前天墜落桃園機捷軌道，讓人再度捏把冷汗。外界期待「異物入侵偵測系統」及早上路發揮作用，但桃捷總經理莊英震證實，因車載開發難度高，費用恐需上億元，台灣至今還沒有一條捷運列車有此裝備，桃捷已和工研院合作研發固定式系統，盼裝在軌道側，希望盡快試辦。

機捷十三日電力異常導致列車延誤，桃捷公司調查才發現軌道旁竟出現兩公尺長的Ｃ型鋼，才導致電力異常，調閱影像和巡軌，發現是軌道旁東霙營造負責施工的新建案大樓工地肇禍。

莊英震說，桃捷昨完成撿拾物報告，Ｃ型鋼長兩公尺、寬十公分，還不算太厚重，前天上午九時被從Ａ８站開往Ａ７站的列車輾壓，當時列車時速五十三公里，鋼條打壞列車底盤的集電器等設備，造成跳電，出現短暫火花和煙霧，虛驚一場，類似情況不致造成列車出軌等重大事故。

為何列車駕駛無法及時察覺？莊英震說，鋼條顏色與軌道差不多，形狀又較細長，當時列車減速準備轉彎，確實很難發現軌道上有異物。

莊英震表示，這起事件再度凸顯車載「異物入侵偵測系統」相當必要，也是各捷運線都要面對的，但開發難度高，還要經過測試、訓練，費用恐需上億元，台灣目前沒有一條捷運列車裝載。

莊英震說，桃捷曾向鐵道局申請未果，後來轉與工研院合作研發固定式偵測裝備，盼在高樓層建案旁的軌道或其他熱區裝設，但目前開發進度有限，希望最快今年就能試辦。

桃捷雖建置「智慧鐵道監控系統」，透過五Ｇ網路回傳數據、營運系統主動示警、進行即時監測及故障趨勢分析，但其實異物侵入軌道時，除非肉眼目睹，否則大概都要等異物導致系統故障才能發現。莊英震說，前天的鋼條就是一例，若未遭列車輾壓導致跳電，恐怕大家也不知道鋼條的存在。

他也說，桃捷昨起加強司機訓練，尤其目視判斷操作和危機處理，也期待異物入侵偵測系統加速開發，才能更有效防範類似事故。