致病細菌找嘸源頭 寶林案最後27檢體均陰性

寶林茶室食物中毒事件最終採檢報告出爐，二十七件環境檢體均未培養出唐菖蒲伯克氏菌，衛福部次長王必勝昨表示，檢驗已告一段落，後續將交由檢調偵辦，「絕對不是懸案」，而是要看用何種方式解讀。該重大食安事件累計卅四通報，兩人死亡，目前仍有四人於加護病房，其中一人將於近日接受肝臟移植手術。

北市信義Ａ１３寶林茶室越籍廚師，與寶林咖啡館饒河店廚師兩人交情友好，衛福部在本月四日前往兩名廚師住家進行環境採檢，饒河店廚師的南港住所十五件檢體、越籍廚師基隆住所十二件，共計廿七件檢體，結果均無培養出唐菖蒲伯克氏菌，目前僅有越籍廚師手部與糞便檢體為陽性反應。

外界質疑找不到致病菌源頭，是否成為懸案，王必勝強調，「絕對不是懸案」，而要看以何種方式解讀。目前衛福部派員至各處採檢、試圖培養病菌，未發現細菌蹤跡，後續由檢調偵辦，檢視有無直接或間接證據。

「這是一個非常明確地邦克列酸食物中毒案。」王必勝說，事件發生在特定時空，專家會議中就曾討論此菌過去在台灣相當少見，可能培養不出來。不論餐廳或廚師住家，或多或少都已受某種程度清理，且菌本身相當弱勢，可能因此被清除；事過境遷要再培養，一定會有難度，只能盡量試試看。

食藥署日前宣布，未來將邦克列酸列為常規稽查項目，但高風險品項與檢驗時機為何？王必勝指出，首先得考慮是否做細菌培養，其次為食物中毒事件發生時，是否常規檢驗邦克菌酸，並討論發生率與症狀等資訊。