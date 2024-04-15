健康主題館／更年期飲食3策略 減脂不減肌肉

● 雌激素減少，容易引發代謝疾病

● 注意均衡飲食，少吃油炸類食物

● 選用含鈣豐富食物，預防骨質疏鬆

「已經吃很少了，為什麼還瘦不下來？」「更年期一定會發胖嗎？該如何從飲食改善？」營養師指出，女性更年期通常發生在45歲到55歲之間，由於卵巢功能退化，逐漸減少製造女性荷爾蒙，身體失去了雌激素的保護，疾病、肥胖也跟著來。建議飲食應掌握「吃原型食物、均衡攝取六類食物及優質脂肪」3大原則，即可輕鬆減脂健康瘦。

雌激素減少 易發福得糖尿病

更年期飲食3原則 製表／廖靜清 許多更年期女性很疑惑「為什麼少吃還是變胖？」林口長庚醫院營養師陳姿吟說，最主要的因素是荷爾蒙改變，引起胰島素阻抗，不僅增加罹患糖尿病的風險，更易造成脂肪囤積。雌激素具有穩定血糖的功能，這也是為什麼許多女性的經期前後，血糖變化特別大；尤其是停經後，對糖的代謝能力大大降低，一不小心就會變胖。

更年期女性容易發胖，另一個原因是基礎代謝率下降。過了30歲之後，基礎代謝率每10年會下降2至5%左右，很難減掉多餘的體重。陳姿吟表示，門診病人常抱怨「吃很少卻沒瘦？」其實只要詳細記錄一整天吃下的食物，會發現三餐的量不大，但不自覺吃零食、甜食，尤其是高熱量的手搖飲，攝入的總熱量一定超標。

均衡營養素 不建議生酮飲食

肥胖是多種疾病的根源，也是一種慢性病，陳姿吟指出，更年期女性少吃也不一定變瘦，而且容易缺鈣發生骨質疏鬆、肌力變少。相對的，攝取各種均衡營養素才是飲食重點，尤其是含有優質不飽和脂肪酸的好油，可避免其他不好的熱量來源。建議掌握3大飲食原則，有助更年期減重，遠離三高、代謝症候群等健康威脅。

陳姿吟特別提醒，更年期女性想減重，並不適合「生酮飲食」，此飲食法雖然可以讓體重體脂快速下降，但也大幅減少維持身體健康所需的營養素。努力節食不如正確吃，而且要吃得足夠，才能放鬆腎上腺素，使肌肉有力氣，增加消耗卡路里的能量。