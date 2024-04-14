健康台灣論壇最終站 建議2025年啟動「深耕計畫」

準總統賴清德將於5月20日就職，選前提出「健康台灣」政見，今天舉辦最終場，亮點聚焦在「婦女健康」及「全民運動促進健康」 等議題，協助擬定政策的召集人，同時也是賴清德恩師的成大醫院前院長陳志鴻說，將於4月底邀請賴清德聆聽對於「健康台灣」的優化建言，並建議2025年開始規劃啟動「健康台灣深耕計畫」。

「健康台灣」論壇自3月底開跑，並在北中南東舉辦5場分區論壇，總計超過1200位專業醫療及醫事人員參與，最終場在新北市亞東醫院登場，該院院長邱冠明說，在疫情壓力之下發現，醫療體系專業雄厚且堅實，但中間的整合卻缺了相當大的一塊，如何在既有基礎下提供更好的整合照顧，將是重中之重；陳志鴻表示，將於4月底邀請準總統賴清德參與，聆聽對於「健康台灣」的優化建言。

陳志鴻今天做出5場分區總結，聆聽各場論壇意見後，為因應不同區域醫療體系的需求，提出「健康台灣深耕計畫」，建議中央政府於2025年開始規劃啟動「健康台灣深耕計畫」，以「優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任」等四大主軸推動，由全國各級醫療機構、醫學醫事團體如醫學會或公會，提出計劃申請經費，由公部門邀請相關專家審核，依據審查結果，予以適當支持，計劃以5年一期來執行，依每年執行成果滾動式修正年度經費。

本次亮點建言為婦女健康，全面優化孕產期照護尤其是產後第四孕期。台灣婦產醫學會理事長、台大醫院婦產部主任陳思原表示，政府應強化對於孕產婦身心靈全面協助，包括強化高危險孕婦照顧、強化轉診網路、第四孕期(產後)納入常規檢查、加強憂鬱症的預防與治療，產後健康管理等。

陳思原建議，應加強婦女癌症篩檢及更年期照護、預防骨鬆及肌少症。為產後女性擁有更完整貼心的照護措施，與賴清德所提出，給予年輕家庭更多後援支持的主張相同，例如包含提供免費坐月子、育兒指導等政見，從醫療、社福給予全方面關懷。

本次論壇發言人、成大小兒感染科主任沈靜芬也分享，即使身處育兒較友善的職場環境，仍然在養育孩子的歷程中，感受到支持系統缺乏的問題，綜合論壇建言，提出持續推動親子友善環境、婦女友善職場；強化婦兒醫療資源，包含人才培育、偏遠地區醫療補助、強化弱勢族群的醫療照顧；跨部會整合婦兒醫療及社會政策等內容。

另一個亮點是「全民運動促進健康」議題，台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁指出，自主、優化，規律運動，是最重要的目標。根據體育署2019年的資料，30歲至60歲的「壯世代」，習慣忙於工作及家庭而沒有建立自己的運動習慣，政府與民間必須對壯世代此年齡層運動不足的問題有所警覺，並共同合作，提供心理上的誘因，打造群體競爭、相互激勵的心理機制，引領民眾養成規律運動的習慣，將有助於延緩老化疾病的發生時間，也避免長照需求太快速地成長。