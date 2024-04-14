借廁所、借錢...盤點台北捷運10大暖心便民設施

數不完的隱藏功能，你都知道嗎？

台北捷運自1996年3月營運至今已有28年歷史，大多數雙北通勤學生、上班族都會使用北捷作為主要交通工具，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點台北捷運10大超暖心便民設施有哪些！



台北捷運以文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線及環狀線共6條主線，新北投支線、小碧潭支線共2條支線，以及貓空纜車串連117個車站，未來預計將有萬大樹林線、環狀線南北環，搭車之餘還想知道有哪些隱藏的貼心服務嗎？趕快跟著小編一起看下去吧！

image source:示意圖／《網路溫度計DailyView》

No.10 攜帶證件借錢搭車

放學或下班回家想要搭乘台北捷運回家，卻發現悠遊卡餘額不足，走到自動售票加值機想要儲值，卻也發現身上沒有半毛錢嗎？事實上，北捷提供「攜帶證件借錢搭車」服務，只要向詢問處確認身份後，填寫完旅客欠費處理單，北捷就會借給你單程票的錢，未來只要到任何一站還錢即可。

臉書《吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒》粉專分享此消息後，引來網友熱烈討論，「很好，這樣以後遇到借錢湊車資搭捷運的阿北就可以賭他的嘴了」、「所以遇到捷運要錢搭車的，請他去問服務員」。

No.9 免費無線上網服務

不論是外國觀光客還是台灣旅客，若是臨時沒有網路，需要使用地圖搜尋目的地或是使用行動支付相對麻煩，台北捷運為此建置174個無線上網熱點，針對車站部分設置在旅客詢問處，旅客開啟手機Wi-Fi功能，搜尋並選用「TPE-Free」，瀏覽器將會自動導向免責聲明頁，閱畢免責聲明內容後點選同意，就可以馬上開始使用免費無線上網服務。

日前有網友好奇台北捷運免費無線網路疑似消失，其他網友也急忙補充，「應該都會有吧」、「要比較穩的訊號還是在車站用」。

No.8 對講機連線設施

台北捷運曾在官網上說明，高運量車廂對講機設置於車門旁對角線各一具、每節車廂總共四具，乘客遇到緊急狀況時按下紅色按鈕按到底再放開，3秒鐘後再靠近對講機與司機員通話；文湖線車廂對講機則設置於前後兩端車門旁，遇到緊急狀況時按壓紅色按鈕、靠近對講機就可以與行控中心通話。

有網友日前分享有乘客在車廂打翻飲料，「用對講機通報過後，北捷清潔人員直接一條龍服務，接下來四、五個車站都有不同的清潔人員上來，先是擦乾飲料、拖地再擦乾地板，不僅地板馬上就乾還超有效率」。

image source: 翻攝台北捷運官網

No.7 四站換線平行轉乘

搭乘捷運遇到需要換線的時候，如果要連爬好幾個電扶梯、樓梯，還沒抵達目的地就已經氣喘吁吁！不過如果是在特定車站，只要快步走到對面就可以完成換乘，台北捷運中正紀念堂站、西門站、東門站及古亭站均為運輸量大換乘站點，因此北捷也特別設計在尖峰時刻調整班次，讓乘客快速換搭另班列車。

有Dcard網友表示，「非常喜歡這麼貼心的設計」、「超讚的設計，而且對向轉乘也有設計過，分為離開市區跟進入市區」、「在中正紀念堂轉車很喜歡」、「難怪我每次都覺得好巧喔，到站了下車可以直接轉乘不用等」。

No.6 免費充電站、行動電源租借

隨著科技快速發展，現在人手一台手機，通勤時間快速瀏覽新聞、處理公事，手機很容易就陷入低電狀態，目前台北捷運各個車站除了有ChargeSPOT付費行動電源可以租借，若是身上有攜帶插頭及USB、lightning充電線，就可以直接到北捷車站充電站快速充電，對於3C族群來說根本就是神救星呀！

今年1月北捷也搶先升級台北車站、國父紀念館站、南港站及板橋站免費充電站，提供Type-A、Type-C兩種規格快速充電接口，供電功率最高可達60瓦，具多樣輸出電壓規格，預計將於6月底前完成所有車站290組充電座升級，PTT鄉民表示，「隨身帶一條短線就夠應急用了」、「這個要給推，出門在外真的很方便」。

No.5 免費提供站內廁所

人有三急，出門在外臨時想要上廁所，沒有在店家消費，大多都會被店員婉拒，這時如果附近有台北捷運車站，就算沒有搭車也可以進去借廁所！北捷曾說明，民眾若有使用車站付費區廁所需求時，或旅客乘車途中有使用車站非付費區廁所需求，可洽站務人員協助由公務門進出站，或是索取「臨時通行票」免費使用廁所。



許多網友得知北捷可以免費借廁所時也表示，「原來可以借廁所，曾經尿急就刷進去上廁所」、「我真的花過16元上廁所...原來可以跟站務講」、「可以問站務人員，通常都可以借廁所」。

No.4 引導光條看車廂擁擠度

不論是上班想要小睡養精蓄銳，還是下班回家想要閉目養神，若是能在捷運上找到空位肯定是再幸運不過的事了！台北捷運在部分車站月台裝設光條，根據車廂壓力感測器訊號，將資訊回傳系統後就能計算出車廂載重所承受的壓力值，最後換算成車廂載客人數，「綠色代表人少舒適、黃色代表人潮普通、橘色代表人潮略多、紅色代表人潮擁擠」，乘客可以根據顏色分散人潮，也有機會找到空位坐下唷！

除了光條之外，月台電視牆、台北捷運Go APP也會即時呈現車廂擁擠度，網友表示「燈條第一次知道」、「文湖線的擁擠程度是用電視放出來的呦」。

No.3 愛心傘借用、共享傘租借

台北的天氣陰晴不定，上一秒明明還晴空萬里，下一秒可能就會雷雨交加，身上若是沒有攜帶雨具，又不想多花錢購買新雨傘，可能就會落得落湯雞的下場！不過現在搭乘台北捷運，除了可以先看看傘架有無愛心傘可以借用，不妨也能選擇租借「raingo共享傘」，租借費用第一小時19元、兩小時內29元，首日最高39元、次日起每日20元，最長可租借14日。

北捷共享傘服務曝光後，引來不少旅客回應，「很多雨傘只需要1-2小時，這樣租很好」、「推，遇到下雨再來註冊」、「持環保永續的理念吧，買傘雖然容易，但家裡可能一堆都用不到的傘吧」。

No.2 全面多國語言服務

台灣蔚為觀光客喜歡前來旅遊的國家，台北捷運不僅針對自動售票加值機增設歐美、亞洲等地區12種語言文字，除了原先的中文、英文車站指標及國語、台語、客語、英語廣播服務，近期也特別新增韓語、日語指標與廣播，讓日韓觀光客也能一目瞭然所在位置。

日前曾有一名網友在Dcard上發文，透露下班搭捷運回淡水，在民權西路站月台等車時赫然發現日韓新標示，掀起網友共鳴，「好幾年前去韓國就發現車站全部都有中文標示，他們很認真在推觀光，相比台灣，沒想到現在才終於，台灣的觀光真的是要加油」。

No.1 台北捷運Go APP串連服務

台北捷運推出「台北捷運Go」APP，該款APP不僅結合高鐵、台鐵、機場捷運、高雄捷運、貓空纜車及YouBike等下載資訊，也整合捷運路線、旅程時間、票價查詢等服務，還有AI智慧客服連結遺失物系統，如果與朋友相約在捷運站集合，也能使用「相約列車」功能掌握位置，了解車站出口、廁所位置等詳細資訊。

不少用戶留下好評，「在捷運行駛中遺失卡片，因為有在這個APP裡綁定，竟然讓我在打電話去遺失物中心以前，就傳簡訊通知說我有好心人撿到卡片了」、「這個APP真的很方便，資訊齊全都蠻清楚的」、「用旅程時間去看站到站時間，比用捷運路網還快」。

image source: 翻攝App Store

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月10日至2024年04月08日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台北捷運便民設施』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。