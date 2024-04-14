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建案C型鋼掉軌道害斷電 桃捷將求償維修費66萬元

中央社／ 桃園14日電
桃園機場捷運附近建案昨天將C型鋼掉在軌道旁，造成電力異常、列車延誤。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園機場捷運附近建案昨天將C型鋼掉在軌道旁，造成電力異常、列車延誤。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園機場捷運附近建案昨天將C型鋼掉在軌道旁，造成電力異常、列車延誤。桃捷公司今天說，已完成檢視及處置，全線正常營運；維修費初估新台幣66萬元，會依實際費用向建商求償。

機捷昨天上午因電力接地異常導致部分列車延誤，桃園大眾捷運公司表示，經查為附近建案掉落C型鋼導致；桃園市政府建築管理處已要求工地停工，將依建築法裁罰並限期改善，若系統損害也將究責求償。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，經維修人員下軌道檢視異物掉落地點附近設備狀況，供電部分無設備損壞；軌道部分檢視掉落區域於A7站至A8站間有2處電蝕痕跡，已以砂輪機進行磨除並量測平整度無異常，部分扣件系統有遭掉落物拖行摩擦痕跡，部分有電蝕燒灼痕跡，但不影響扣件系統功能。

至於電聯車部分，桃捷公司說，受影響的列車第5節車廂編號1的轉向架左側集電靴總成受損，需進行更換，其餘車廂有部分設備擦傷，經檢視以備品更換零部件，目前受損電聯車正在機廠進行維修。

桃捷公司表示，本次事件維修軌道及電聯車相關受損部件，初估約66萬元，待完成各項受損設備維修後，會將實際費用向建商求償；已將相關訊息同步通報建管處及勞檢處，後續將配合市府相關單位進行聯合稽查。

桃捷公司也說，機捷由交通部鐵道局興建，是依國際鐵道號誌自趨安全理念設計，有關軌道異物偵測智慧化系統建置，桃捷公司已洽工研院及長庚大學，後續將研議最佳合作方案，加強軌道異物偵測精準度及拉長預警時間，以維護捷運系統安全。

桃園機場 桃捷 機場捷運

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