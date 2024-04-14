獨／天降橫禍！桃捷證實：台灣至今沒有捷運列車裝載異物入侵偵測系統

興富發吊臂曾墜落中捷造成死傷，東霙營造C型鋼條昨墜落桃園機捷軌道意外，讓人再度捏把冷汗。外界期待「異物入侵偵測系統」及早上路發揮作用，但桃捷總經理莊英震今天證實，因開發難度高，還要經過測試、訓練等，費用也恐怕需要上億元，台灣現在還沒有一條捷運列車有此裝備，桃捷已和工研院合作研發固定式系統，盼裝在軌道側，希望盡快試辦。

去年5月中捷發生興富發吊臂墜落事件釀1死14傷，昨天一根C型鋼條墜落桃園機場捷運軌道，造成系統跳電和列車停駛，事後調閱影像和巡軌，才發現疑似軌道旁的東霙營造新建案大樓工地肇禍。

莊英震說，桃捷今天完成撿拾物報告，C型鋼條何時掉落待查，實際長2公尺、寬10公分，還不算太厚重，因此昨天上午9時被從A8站開往A7站的列車輾壓，當時列車時速53公里，鋼條打壞列車底盤的集電器等設備，造成跳電，出現短暫火花和煙霧，虛驚一場，類似情況不致造成列車出軌等重大事故。

為何列車駕駛及時無法察覺？莊英震說，鋼條顏色與軌道差不多，形狀又較細長，雖然當時列車減速準備轉彎，但確實很難發現軌道上有異物。

莊英震表示，這起事件再度凸顯車載「異物入侵偵測系統」相當必要，也是各捷運線都要面對的，但開發難度高，還要經過測試、訓練等，費用恐需上億元，台灣目前沒有一條捷運列車裝載。

莊英震說，桃捷曾向鐵道局申請未果，後來轉與工研院合作研發固定式偵測裝備，盼在高樓層建案旁的軌道或其他熱區裝設，建案完工後，也可改裝到其他有需要的地方，但目前開發進度有限，希望最快今年就能試辦。

桃捷雖建置「智慧鐵道監控系統」，透過5G物聯網回傳數據、營運系統主動示警、進行即時監測及故障趨勢分析，但其實異物侵入軌道時，除非肉眼目睹，否則大概都要等異物導致系統故障才能發現。莊英震說，昨天的鋼條就是一例，若未遭列車輾壓導致跳電，恐怕大家也不知道鋼條的存在。