2024癌症論壇／倡議國人預防癌症 專家共識聚焦3方向

癌症連續41年居國人十大死因之首，每年約有12.1萬人罹癌，5.2萬多人死亡，依110年統計，每4分19秒就有1人罹癌，國人更是「聞癌色變」。但早期篩檢、診治，癌症0到1期5年存活率為第4期2至7倍，國健署提供五大癌症篩檢，全基因檢測協助個人化健康規畫，中院也正研發癌症疫苗，期盼及早診治癌症，提升癌症存活率。

聯合報連續第6年與國衛院攜手舉行癌症論壇活動，今年論壇主題是「Love & Care友善抗癌行動」，繼昨天之後，今天繼續第二天的議程。連續兩天活動中，超過20名重磅級專家、學者登台分享最新癌症相關政策、治療趨勢等最新資訊，現場300多名民眾也熱情參與。

為及早發現癌症，國健署長吳昭軍說，國健署提供五大癌症篩檢，包括子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸癌及肺癌，據統計，112年癌症篩檢481萬人次，總共發現癌前病變5萬人、確定罹癌達1.3萬人。為降低癌症發生率及死亡率，與健保署自去年6月起推動「全民健保癌症治療品質改善計畫」，對癌症篩檢發現疑似異常個案，開啟「主動追陽」模式，協助民眾就醫與治療。

肺癌已躍升癌症發生人數及死亡率第一名，民國111年7月1日起開辦肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，截至去年12月，共有7.8萬人接受篩檢，發現956名肺癌個案，其中813人為早期個案，占比為85%。

「肺癌在台灣，很特別是，不抽菸的肺癌個案特別多。」中研院士楊泮池表示，這不只在台灣，不抽菸的肺癌已是世界第五大癌症死因，且全球肺癌患者逾3成沒有吸菸史，不抽菸的肺癌在全球有明顯增加的趨勢。

不抽菸為何會罹患肺癌？楊泮池說，多為家族史與環境暴露有關，尤其是家族血親有2名以上肺癌患者，屬於多發情形，經估算10年內，100人中有7、8人會得到肺癌，相對比只有1名親人罹患肺癌者，100人中僅有3人會得到肺癌，比率高出很多。

為預防肺癌，楊泮池說，不要等到出現症狀才就醫，早期肺癌沒有症狀，等到症狀出現，「大多數病人都是晚期」。國健署針對高風險族群提供公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，針對不吸菸肺癌篩檢，以提高第一期肺癌的診斷率及五年存活率，未來精準醫學更可能讓肺癌變成慢性病。

50歲以下大腸癌患者增加已全球性趨勢，但台灣增加幅度已成亞太第一名。台大醫學院內科臨床教授邱瀚模指出，目前男性發生率已達每10萬人口43人，女性每10萬人口29人，已有多篇研究證典，當大腸癌發生率達到每10萬人口30人時，就應進行大規模篩檢，台灣大腸癌篩檢下修到45歲已是國際趨勢，台灣必須有自己的政策。

邱瀚模分析台大健康管理中心17年資料，接受大腸鏡檢查者，40歲到49歲民眾，發現大顆腫瘤的進行性腺瘤正快速增加，發生風險較他們的父母那一代增加1.5倍以上。

邱瀚模主持台灣大腸癌篩檢計畫已10年，多來他也觀察，1960出生之後的世代，年輕大腸癌的患者增加迅速，而與國科會研究發現，台灣年輕癌友的基因突變可能不同，未來治療與預防都有不同方向。

是否放寬多種癌症篩檢年齡或無癌症家族史民眾，吳昭軍指出，須有科學實證，目前大腸癌篩檢下修至45歲，進行評估中；立委王正旭表示，他今年3月曾在立法院財政委員會針對癌症篩檢提出修正案，如果民眾配合國家政策進行健康檢查，所需支出能以節稅方式核抵，作為鼓勵民眾接受健檢的誘因。

除篩檢外，預防也十分重要，吳昭軍說，國健署自107年12月25日起全面提供國中女生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗 ，但HPV疫苗對男性頭頸癌、口咽癌等癌症也有預防作用，希望爭取預算，也為國中男生全面施打HPV疫苗，並盼明年上路。

研究證實癌症發生與基因突變有關，台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘指出，現在已有超過700位民眾進行全基因檢測（Whole Genome Sequencing，WGS），以關注健康的正常人和擁有家族癌症史的高風險族群占35%。

民眾可以利用全基因檢測來進行精準預防醫學，透過解開人體的基因密碼，辨認出高風險潛在疾病，並量身定製個人化的預防策略。張家銘強調，像喝酒易臉紅，即是ALDH2基因遺傳變異，心血管疾病和失智症風險就會提高；而年輕時膽固醇偏高，即可能有APOE基因，要小心失智風險。如能提早了解先天的基因風險，就能找出可能面臨健康風險的因子進行預防。

此外，檢測、分析癌細胞突變點，搭配運用mRNA科技，便可用於製造個人化癌症疫苗，中研院生醫轉譯研究中心執行長陶秘華指出，癌症疫苗的作用原理在於運用原發癌癌細胞中的「基因突變位點」，設計多價mRNA個人化癌症疫苗，而疫苗可引發免疫細胞「殺手型T細胞」辨識微小癌細胞，並予以殲滅。

陶秘華指出，這樣的作用機制可同時對付原發癌、轉移癌，即使癌細胞在微轉移階段，或跑到某器官冬眠，免疫細胞T細胞還是可以把這些潛藏的癌細胞揪出來，癌細胞就沒有機會壯大、作亂，若未來癌友注射這樣的疫苗，或可幫助預防癌症復發。目前相關技術還在研究階段，期待往後透過mRNA個人化癌症疫苗研發、運用，可讓癌轉移、復發風險大幅降低，並節省更多醫療花費。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，今年的癌症論壇的報名名單中，有位林先生留言，去年參加聯合報舉辦的全民男性健康日講座，意外發現攝護腺特定抗原（PSA）數值偏高，進一步檢查確診攝護腺癌第二期，目前正接受治療中，十分鼓舞人心。