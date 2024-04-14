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600多項人藥納管供毛孩用 國內藥廠觀望中

中央社／ 台北14日電

寵物生病缺藥醫，獸醫界呼籲開放用人藥，農業部盤點600多項適合寵物的人藥，可由藥廠向衛福部登錄為「動物保護藥品」，管理辦法2年後上路，目前國內藥廠反應冷。

農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬指出，家禽家畜經濟動物的飼養時間不長，藥廠比較不會鎖定動物需求研發生產慢性病藥物；然而毛小孩是伴侶動物，一輩子陪伴主人，活到10幾歲已是常態，且宛若家人，因此獸醫治療時，不得不使用人藥已是常態。

他也說，其實「動物保護法」第4條第2款准予獸醫在治療犬、貓及非經濟動物時，面臨藥物不足時，得以使用經中央主管機關公告的人用藥物，同條第3款規定由中央主管機關會同中央衛生主管機關定之。

因此農業部與衛生福利部經過協商，雙邊已於今年2月26日會銜發布訂定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，共18條。

徐榮彬並說，共盤整600多項目前用於犬、貓及非經濟動物的人藥，提供藥廠依管理辦法規定檢附文件，向衛福部申請登錄為「動物保護藥品」，以利之後動物醫院跟藥廠購藥時，透過編碼管理、統計使用量。

這600多項涵括抗生素等感染用藥以及慢性病用藥，特別是針劑。管理辦法將於115年7月1日上路，期間的2年多是提供行政機關作業準備及宣導、產業界因應新制上路的緩衝期，可提早申請。

徐榮彬並說，未來若有藥品未登錄動物保護藥品，毛小孩有用藥需要時，由獸醫師開立購藥證明，飼主可持購藥證明至藥局購買，差別是只能買零散的，而非由動物醫院診所向藥廠整批進貨。

台北市獸醫師公會理事長楊孝柏以實際執業經驗分析，治療過程中不能直接用藥，實務作業可能會有不方便，也可能會遇到買不到藥情況，例如9成藥局可能沒有儲備針劑。

還有獸醫界評估，台灣開業的動物醫院約1700、1800家，每家開的藥用到人藥約占3到5成不等，合計1年商機差不多新台幣10億元，遠不及人藥的商機龐大，傳出有藥廠業務員告知，知名藥廠沒有申請登錄動保藥品的意願。

目前國內藥廠在觀望階段，台灣製藥工業同業公會西藥經營發展委員會主任委員陳志麟不諱言，動物用藥的單價會比較好，畢竟沒有健保；然而對藥廠來說，首先要知道市場在哪，尤其在早已有一群人進場的前提下，效期到了藥沒賣出去就是得報廢。

陳志麟說，到底要不要進入動物用藥市場、要做哪一部分，初步沒有聽說對新政策意見，距離上路時間還有2年多，推測藥廠需要一點時間，進行經營決策評估。

徐榮彬也坦言，管理辦法預告期間從未接獲相關意見反映，目前已公告了，建議仍可請各縣市獸醫師公會或是飼主們遭遇這種情況時，一起向藥廠反映，呼籲申請登錄為「動物保護藥品」，讓動物醫院可以直接跟藥廠進藥。

另外，他提醒，115年7月1日是此管理辦法的上路時間，並非申請截止期限，申請登錄為動保藥品一直都可以提出；再者，這600多項藥品也會滾動式檢討，因應實務需求進行調整。

動物醫院 獸醫師

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