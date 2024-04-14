2波鋒面接力影響 周四慎防雷陣雨 專家：要有心理準備

天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，今天偏南風再度北上，海峽中北部沿岸仍有局部背風環流，導致空品差，也有些低雲影響，預期上午期間隨較明顯的暖空氣北上，中北部沿岸就會回到晴時多雲的天氣。

柯聿寧表示，空品稍改善，中南部內陸到山區需留意局部高溫，而大台北地區則稍有不同，下半天偏南風來到北部後，北部轉為背風側，空品仍然比較不佳，午後雲量將明顯增多，而且可持續到晚間，也有一些少量的午後降雨機會，天氣相對不穩定，不過預估因中高層氣流偏強，對流垂直發展的條件比較差，短時雨勢不致於太大。

明天再度有一波微弱鋒面掠過台灣東北方，柯聿寧表示，上半天受鋒前西南風影響，各地明顯暖熱，午後轉為弱風環境，山區有局部短暫雨機會，東北部雲量仍偏多。

柯聿寧表示，明晚到周二清晨有局部霧或低雲發生機率，預估周二白天仍然受到鋒面殘留的弱風環境影響，中南部維持晴午後山區短暫雨天氣，東北部雲量偏多，午後東南側到東北角附近有局部短暫雨或雷雨機會，預估累積雨量仍不多。

周三又來到偏南風增強北上的周期，柯聿寧說，各地天氣較穩定，北部午後多雲，山區局部零星降雨，中南部有局部高溫機會。

周四鋒面將逐漸接近，柯聿寧表示，周四上午受到鋒前西南風影響，各地偏熱，全台背風面、內陸都有明顯高溫發生機率，預計鋒面較好的結構部分，於周四午後到晚間由北部往南移動至中部沿岸，沿途有陣雨或雷雨發生機會，可能伴隨短時較大雨勢或強陣風。

周五鋒面逐漸減弱，柯聿寧表示，中北部轉北到東北風環境，水氣仍較多一些，天氣多雲到陰，東、北部有短暫雨，溫度轉涼；中南部天氣轉多雲到晴、午後山區局部短暫雨。周六又回到偏南到西南風增強的環境。

柯聿寧表示，今天到周二微弱鋒面在台灣北方徘徊，結構弱影響有限，天氣變化還不會太劇烈，但周四這波鋒面比較強，中北部有一小段時間不穩定且可能伴隨較大的雷陣雨，要有些心理準備。