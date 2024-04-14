快訊

以國7歲女童頭部遭攔截飛彈碎片擊中 重傷失去意識

「有害5P」取代地中海飲食 義大利人長壽可能是巧合？

天底下根本就不應存在保健食品！為何前衛生署長李龍騰這麼說？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2波鋒面接力影響 周四慎防雷陣雨 專家：要有心理準備

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天上午隨較明顯的暖空氣北上，中北部沿岸就會回到晴時多雲的天氣。本報資料照片
今天上午隨較明顯的暖空氣北上，中北部沿岸就會回到晴時多雲的天氣。本報資料照片

天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，今天偏南風再度北上，海峽中北部沿岸仍有局部背風環流，導致空品差，也有些低雲影響，預期上午期間隨較明顯的暖空氣北上，中北部沿岸就會回到晴時多雲的天氣。

柯聿寧表示，空品稍改善，中南部內陸到山區需留意局部高溫，而大台北地區則稍有不同，下半天偏南風來到北部後，北部轉為背風側，空品仍然比較不佳，午後雲量將明顯增多，而且可持續到晚間，也有一些少量的午後降雨機會，天氣相對不穩定，不過預估因中高層氣流偏強，對流垂直發展的條件比較差，短時雨勢不致於太大。

明天再度有一波微弱鋒面掠過台灣東北方，柯聿寧表示，上半天受鋒前西南風影響，各地明顯暖熱，午後轉為弱風環境，山區有局部短暫雨機會，東北部雲量仍偏多。

柯聿寧表示，明晚到周二清晨有局部霧或低雲發生機率，預估周二白天仍然受到鋒面殘留的弱風環境影響，中南部維持晴午後山區短暫雨天氣，東北部雲量偏多，午後東南側到東北角附近有局部短暫雨或雷雨機會，預估累積雨量仍不多。

周三又來到偏南風增強北上的周期，柯聿寧說，各地天氣較穩定，北部午後多雲，山區局部零星降雨，中南部有局部高溫機會。

周四鋒面將逐漸接近，柯聿寧表示，周四上午受到鋒前西南風影響，各地偏熱，全台背風面、內陸都有明顯高溫發生機率，預計鋒面較好的結構部分，於周四午後到晚間由北部往南移動至中部沿岸，沿途有陣雨或雷雨發生機會，可能伴隨短時較大雨勢或強陣風。

周五鋒面逐漸減弱，柯聿寧表示，中北部轉北到東北風環境，水氣仍較多一些，天氣多雲到陰，東、北部有短暫雨，溫度轉涼；中南部天氣轉多雲到晴、午後山區局部短暫雨。周六又回到偏南到西南風增強的環境。

柯聿寧表示，今天到周二微弱鋒面在台灣北方徘徊，結構弱影響有限，天氣變化還不會太劇烈，但周四這波鋒面比較強，中北部有一小段時間不穩定且可能伴隨較大的雷陣雨，要有些心理準備。

雨量 高溫

延伸閱讀

溫暖偏熱飆逾36度高溫 明起鋒面接近變天北部局部雨

明、後天高溫恐飆36度！下周二鋒面通過 3地轉雨略降溫

2波鋒面接力通過！下周30度高溫、這2日「主菜」登場 降雨趨勢曝光

地震去不了山區...家族露營改在阿嬤家三合院 儀式感滿滿

相關新聞

2波鋒面接力影響 周四慎防雷陣雨 專家：要有心理準備

天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，今天偏南風再度北上，海峽中北部沿岸仍有局部背風環流，導致空品差，也有些低雲...

溫暖偏熱飆逾36度高溫 明起鋒面接近變天北部局部雨

今天的天氣比昨天更為穩定，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，東北部地區...

凌晨2時39分嘉義義竹規模4.2地震 最大震度4級

中央氣象署發布第202號顯著有感地震報告，今天凌晨2時39分，在嘉義縣政府西南方14.4公里，位於嘉義縣義竹鄉，發生芮氏...

磁磚掉落行人驚／建築師：應對症下藥 用塗料替代不一定貼回磁磚

建築物外牆下「磁磚雨」令人不安，基隆市建築師公會理事長亷貴晶表示，因熱脹冷縮造成磁磚膨拱導致剝落，相對容易解決；若是粉刷...

台鐵技術人力現隱憂 台東電力段電機人員招嘸人

台鐵公司日前公布改制後首度招募新血結果，正取756人、備取722人；不過，部分類科出現報名人數比錄取名額少隱憂，尤其是專...

合歡山賞花季搭乘大眾運輸 小風口下停車場施工

太魯閣國家公園合歡山區杜鵑花陸續綻放，花季期間本週末起至6月16日，翠峰至大禹嶺實施高乘載及流量管制；小風口下停車場即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。