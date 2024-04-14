磁磚掉落行人驚／磁磚雨 另類行人地獄

台灣老屋與日俱增，四○三花蓮強震後，外牆磁磚墜落風險加大，成了空中不定時炸彈。新北每年磁磚掉落列管件數五年來暴增，傷人事件時有所聞，各縣市雖有通報及處理機制，但欠缺外牆定期檢測及申報規範，往往都等砸到人車再說，尤其沒有管委會的社區更淪為三不管地帶，建物外牆劣化的「磁磚雨」成另類行人地獄。

磁磚掉落 新北五年增兩倍

外牆拉皮有多難 製表／都會地方中心 台灣七十年代起的建築外牆參考日本，鍾情貼「二丁掛」磁磚，因氣候潮濕、熱脹冷縮，磁磚容易「膨拱（浮凸）」脫落，天降磁磚雨，人車防不勝防。以新北市為例，二○一九年迄今外牆磁磚掉落案累計一○八○件，且每年通報案件，五年來從一○二件一路成長至去年的三一三件，增加兩倍，去年有三件磁磚掉落傷人案遭市府開罰。

無定檢申報規範 執行困難

新北市工務局長祝惠美說，新北訂有處理建築物外牆掉落物通報處理機制，接獲通報時除派員到場圍拉封鎖線及交管，也要求建物所有權人處理到不再掉落，並張貼警示單。雖然建築法要求所有權人、使用人負建物使用安全責任，卻未制訂建物外牆定期檢測及申報規範，導致地方執行也困難。

社區管委會人員說，外牆磁磚有無剝落疑慮，目視不易判斷，若不實際拿槌子一塊一塊敲，實在難防有無掉落風險。

外牆整修 卡在整合及經費

新北宛如全台縮影，逾卅年老舊建築超過七十萬棟，都更腳步跟不上建物老化速度，市府推立面整修補助，每案最高百分之七十五、上限一千五百萬元，補助比率與金額居全國之冠；但建物外牆整修動輒上千萬元，扣除補助，不少住戶仍無力或無意願負擔。

新北土城鬧區一棟約四十年老建物住戶曾諮詢補助及外牆拉皮作法，始終卡在住戶難整合，外牆現已斑駁像被轟炸過一樣，由於近期發生強震，住戶人心惶惶，只能暫時架設圍網防磁磚墜落。住戶陳先生說，要百分之百同意門檻太高，政府對於有砸傷人疑慮的個案，應強制要求改善，否則砸傷人就來不及了。

有管委會的社區想拉皮外牆卡在整合困難，遑論新北有逾一一○○處屋齡卅年以上的公寓大廈未設管委會，連找到屋主開會都很難，成三不管地帶。

「談到錢就吵成一團，難有共識」，新北市中和區某公寓吳姓主委說，磁磚剝落問題已五、六年，後來由廠商協助成立管委會，並挨家挨戶拜訪，才順利全數同意，光靠住戶根本做不到。

外牆剝落危機 恐全面爆發

台灣物業管理學會理事長郭紀子說，雙北建物十一樓以下的公寓大廈仍占多數，但登記立案的管委會各只有一萬多個，比率偏低，這些老建築是磁磚剝落大宗，政府須正視。他認為建物外牆墜落物問題已到全面爆發時刻，若再錯失這次花蓮強震激出民眾的風險意識，又將停滯。

律師黃瑋如表示，建物外牆若發生磁磚掉落傷人，不論有無管委會，屋主都要負擔刑事責任，北市一棟老舊大樓外牆磁磚剝落砸碎女童頭蓋骨，因無管委會，十三名所有權人全被依過失重傷害起訴。