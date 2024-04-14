防高齡駕駛肇事 也是社會安全網議題

台中市長盧秀燕去年十月探視北屯區一○二歲人瑞游榮，家人說游榮愛騎機車，還是名「不老騎士」，八十七歲騎機車環台，去年還偷騎機車被家人發現。「一○二歲還在騎機車？」讓盧秀燕嚇一跳，拜託家人看顧「別讓老家人騎車」。

台灣現行高齡駕駛人駕駛執照管理制度規定，七十五歲以上高齡駕駛須「體格檢查」合格、通過簡易「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，才可換發有效期間三年的汽機車駕照；逾期未換照雖無罰則，但若開車上路即屬違規，可依道路交通管理處罰條例處一八○○元至三六○○元罰鍰，並禁止駕駛。

高齡者換照，對降低肇事率有沒有幫助？逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭認為，換照時除了檢測體能及認知，應要有新法規與安全宣導，另外，台灣考照內容過於基本，應該從嚴省視，畢竟用路是公共空間，應更謹慎面對。另外，必須提供替代運具資訊，諸如電動機車時速低、三輪電動小車平穩度較好，也可宣導實際發生車禍樣態，穿什麼顏色衣服、怎麼過馬路。

鍾慧諭表示，日本換照不管老不老，三年就要換一次，優良駕駛可延長為五年換一次，且不是只換照，也提供法令更新再教育；日本人口數比台灣高很多，卻願意對交通安全付出很多心力，台灣可優先從老人換照教育開始。

「高齡者肇事看起來是交通議題，但其實是社會安全網議題，包括道路交通、號誌設計。」台灣微光行動協會理事長侯勝宗認為七十五歲以後應盡量不宜開車，但現在很多高齡長者身體狀態很好，或可在特殊條件下開放，但因攸關自己和別人安全，應該嚴格限制。他說，高齡肇事率不是單方面問題，道路交通、號誌設計都有連帶關係，透過嚴格考照檢定是否就能改善？不得而知，且反應力考不出來，應有配套滿足長者行的需求。

彰化秀傳醫院急診醫學部總監黃炳文醫師說，高齡者雖然會有體力及認知能力遞減情形，但什麼年齡需要辦理換照，依國情、健康狀況提升及平均餘命延長對衰老有不同認定，在美國、日本高齡者開車滿街都是，況且行是民眾的基本權利，如果大眾運輸系統不發達，很多高齡者又無子女可依靠，不給高齡者開車一定會造成生活不便。

黃炳文認為，高齡者換照仍有必要，可透過醫療院所評估基本活動力、視力及是否有腦部傷害，包括失智、癲癇及注意力缺失等，並且當場檢查認知及行為能力；為了讓高齡者駕車更安全，政府也可考量要求高齡者的車輛配置自動駕駛及自動煞車系統，並分配村里長定期訪視評估是否適合再開車，至少可達提醒、宣導作用。