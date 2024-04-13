蘇丹紅燒不停！「古月粉」中鏢 新北：1業者已停止使用下架回收

含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉延燒，台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇丹四號，新北市衛生局表示，業者已配合停止使用並下架回收，另也要求2家進口商提出自主檢驗報告。

新北市衛生局表示，台中食安處抽驗「綠吔實業有限公司」製售的古月粉，有效日期為2026年10月5日，檢出蘇丹紅4號，經查違規批號的「古月粉」販售予新北1家業者，該誤用的業者已配合停止使用並下架回收。

另為溯源問題批號原料，衛生局表示，已由台中市食安處查其原料由「天崧企業有限公司」進口的黑胡椒粒，原產地為越南，有效日期2025年11月10日，及「綠風實業有限公司」進口的黑胡椒粒，原產地印尼，有效日期2026年6月15日，目前由公司登記地台北市衛生局及新北市衛生局函請2家進口商，提出自主檢驗報告，並通知倉儲所在地桃園衛生局及食藥署協助抽驗，跨縣市聯手調查以釐清問題來源。