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黑胡椒粒研磨的「古月粉」檢出蘇丹紅 北市衛局：暫停供貨、追查下游

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台中市食安處說，大肚區綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經食安處再次抽檢、送驗，檢出蘇丹四號。圖／台中市食安處提供
台中市食安處說，大肚區綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經食安處再次抽檢、送驗，檢出蘇丹四號。圖／台中市食安處提供

蘇丹紅辣椒粉事件再度延燒，台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」檢出蘇丹紅四號色素。原料中黑胡椒粒為北市「天崧企業有限公司」及新北市「綠風實業有限公司」報關進口，北市衛生局表示，已要求廠商暫停供貨，自主送驗、提供下游資料。

北市衛生局獲報後，即要求天崧企業有限公司針對其報關進口的黑胡椒粒自主送驗、提供下游業者資料，並協請倉儲所在地桃園市衛生局與食品藥物管理署協助抽驗中，後續將依食藥署檢驗結果辦理。

衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。並呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。

蘇丹紅 衛生局 食藥署 黑胡椒

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