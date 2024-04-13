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明、後天高溫恐飆36度！下周二鋒面通過 3地轉雨略降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明、後天各地天氣穩定，水氣減少，高溫普遍來到31、32度，尤其南部近山區更有高達36度以上高溫機率。本報資料照片
明、後天各地天氣穩定，水氣減少，高溫普遍來到31、32度，尤其南部近山區更有高達36度以上高溫機率。本報資料照片

中央氣象署指出，明、後天各地天氣穩定，水氣減少，高溫普遍來到31、32度，尤其南部近山區更有高達36度以上高溫機率，將針對台南及高雄發布高溫資訊。下周二、周三一道鋒面接近、通過，北部、東半部地區及中部山區轉為局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。

氣象署預報員陳姵安表示，明天到下周一上午水氣減少，天氣更穩定，僅東部、東南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫雨。下周二下午鋒面接近、周三通過，北部、東半部地區及中部山區轉為局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。

陳姵安指出，下周四僅剩東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區也局部短暫雨。周五、周六降雨時間點集中在午後，主要為北部、東北部地區、中部及東半部山區有局部短暫陣雨。另外，下周二之前金門及馬祖都有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。

溫度方面，她指出，明天高溫回升1、2度，各地普遍來到31至33度，南部近山區更有高達36度以上高溫機率，將針對台南及高雄發布高溫資訊。未來一周各地普遍都是30度以上，僅下周二、周三鋒面接近、雲量增多，高溫可能下降1、2度，與今天類似，各地低溫則普遍是22至25度。

台南 氣象署 高溫

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