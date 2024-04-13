高雄開錯刀醫生自述「間接救了病患」 網友怒批鬼扯

高雄市立民生醫院胸腔外科醫師陸希平因對病患開錯刀，引發軒然大波遭免職並被移送法辦。高雄市長陳其邁昨對外釋疑，指「陸希平指示工友推病患」。但陸昨晚突出面回應，強調自己沒推病人去開刀房，是巡病房時接到麻醉科通知病人血壓不穩趕去處理，「等於間接救了病患」，陸自清說法間接打臉市長陳其邁，但1小時後隨即遭民生醫院發5點駁斥。

對於陸希平昨晚突臨門一腳，出面自述澄清開錯刀的過程，強調自己沒推病人去開刀房，是巡病房途中接到麻醉科電話接到通知病人血壓不穩趕去處理後，才知道開錯刀，並指自己「間接救了這名病人」，也絕無造假病歷；陸對於自己開錯刀事件，造成民眾對醫護人員產生一些不信任，也深表歉意。

「報傳是我推病人從病床去開刀房是不對的」陸希平指出，當天早上8時許到醫院後，第一台手術是由開刀房跟病房跟病人進行身分確認、交接，再由病房送病人至開刀房交接。

陸並強調，當時他是在醫院其他單位巡房當中突然接到麻醉科電話，說送來的病人，也就是送錯的黃姓病人血壓相當不穩，他一聽就趕快下去處理，「處理完後才發現是錯的」，我們大概花10幾分鐘時間打點滴、做完整處理，病人生命徵狀改善，後電話打來，才說病人送錯了。陸指，自己絕對沒竄改任何病例。

陸的一番自述澄清說詞等於打臉市長陳其邁昨天下午對外界釋疑的說法，民生醫院昨深夜10時30分緊急發出5點聲明予以駁斥。網友對於陸指自己「間接救了這名病人」的說詞，不留情面批「鬼扯」。

民生醫院指，第一，經調查，4月4日上午7時57分，陸希平於開刀房打電話至「一般病房」詢問開刀病人為何還未送至？隨後並親自前往病房護理站指示必須立將病人送至手術室，後陸得知病患預排刀為8時30分，卻不願等候手術室通知，仍執意「親自指示」工友將指定病人立刻送往手術室。

第二點，當天陸與黃姓病人約同時抵達手術室，陸即催促相關同仁立刻上刀，雖麻醉醫師告知病患血壓偏低不宜手術，唯陸仍執意上刀。

第三點，黃姓病患本不是陸的病患，是單純因「內科疾病」收住院治療，「無照會外科手術之需求」，但陸卻自述麻醉科因病人情況不穩定才通知陸之情事與調查事實不符。

第四點，陸在術後親自致電通知送病患入院的護理機構，要求補簽「同意書」，涉簽署不實同意書，衛生局已函送高雄地方法院檢察署調查。4.手術後親自致電護理機構，要求補簽「同意書」，涉簽署不實同意書！

第五點，陸非自願離職，而是本院經法定程序審議處分大過2次予以免職。